¿Cambia el uso de la TNE? Esto dice el Ministerio de Transporte y Contraloría - Chilevisión

Una confusa discusión se ha producido a raíz de una ratificación de Contraloría, respecto al uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil. Expertos opinan al respecto.

Confusión e incertidumbre generó un dictamen de la Contraloría General de la República en el que se ratifica una antigua, pero vigente normativa que limita el uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) a solo viajes con finalidades académicas, aunque en la práctica su uso es libre durante las 24 horas del día.

El anuncio del órgano fiscalizador generó una serie de reacciones tanto en los usuarios como en el espectro político, incluyendo al presidente Gabriel Boric, quien anunció que como gobierno trabajarán en modificar la normativa escrita y eliminar las limitaciones.

Díctamen de la Contraloría

Si bien la Contraloría ratificó el decreto n°20 de 1982 establecido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que limita el uso de la TNE a viajes con finalidades académicas, esta determinación no es un cambio a la ley.

Como se adelantó, el decreto fue establecido en 1982 y su última modificación se habría realizado en 2014.

Respuesta del MTT

Desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones también reaccionaron a la determinación de la Contraloría, pero declinaron verlo como un cambio a la normativa, sino más bien como una reafirmación.

El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, despejó las dudas señalando que "la TNE puede ser utilizada los 365 días del año, 24 horas al día, para distintos viajes con fin estudiantil que no es solamente para ir a clases". Manteniendo que la importancia es entender que este es un beneficio intransferible.

En la misma línea aclaró que "en ningún caso son los conductores los encargados de corroborar la finalidad del viaje de las y los distintos estudiantes, sino que más bien se tienen que ceñir exclusivamente a poder determinar que la identidad de quien viaja corresponde a la identidad de la TNE que se le está presentando".

¿Es fiscalizable el "correcto" uso del pase escolar?

Ante esta interrogante, el doctor en planificación, diseño y políticas urbanas de la Universidad Politécnica de Milán, Giovani Vecchio, señaló que una fiscalización de este tipo podría existir, pero entraría en discusión la efectividad y la elegancia de hacerlo.

De aplicarse, el ente fiscalizador tendría que tener conocimiento de todo lo relacionado con la actividad académica del estudiante, es decir, ubicaciones, horarios, entre otros.

"En ese sentido, lo primero es preguntarse si vale la pena, considerando que se necesitaría una cantidad de información y capacidad para analizarla y estar viendo si cada viaje estaría permitido o no", señala Vecchio.

"Otro punto es preguntarse por el sentido de este pase [...] ya que, en el caso de menores de edad que no pueden manejar, es darles también más autonomía, para que puedan participar en distintas actividades como ir a museos, y ser más autónomos en actividades fundamentales para su crecimiento", agregó el experto defendiendo la idea de que la TNE debiese mantener su libre uso.

VER MÁS SOBRE ESTUDIANTES

Entonces... ¿Cambiará el uso de la TNE?

En la práctica, es probable que no.

De igual forma, el ejecutivo, en conjunto con el Ministerio de Educación, anunció que buscará cambiar la normativa escrita para establecer un uso libre de la TNE, que no esté sujeto a restricciones relacionadas con el motivo del viaje del usuario.

Escucha a continuación las palabras del ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz: