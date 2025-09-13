Chile Endieciochado: Así funciona el mapa interactivo de fondas y ramadas a lo largo del país - Chilevisión

La plataforma funciona a través de un mapa interactivo donde los usuarios pueden filtrar por región y comuna, encontrando desde las tradicionales fondas y ramadas hasta ferias costumbristas y picadas.

El gobierno presentó esta semana el visor Chile Endieciochado 2025, una herramienta en línea que reúne información sobre panoramas típicos para estas Fiestas Patrias.

La plataforma funciona a través de un mapa interactivo donde los usuarios pueden filtrar por región y comuna, encontrando desde las tradicionales fondas y ramadas hasta ferias costumbristas, actividades familiares y picadas gastronómicas.

Además, el sitio entrega horarios, direcciones y detalles de cada evento para que las personas puedan organizar su celebración dieciochera de manera más sencilla.

¿Qué se puede encontrar en Chile Endieciochado?

Desde las fondas del Parque O'Higgins hasta la tradicional Pampilla de Coquimbo. El visor reúne más de un centenar de panoramas oficiales, entre ellos:

Fondas y ramadas municipales.

Ferias de comida típica y artesanía.

Shows folclóricos y actividades culturales.

Juegos tradicionales y espacios familiares.

¿Cómo acceder al visor Chile Endieciochado 2025?

Para usar la plataforma, solo hay que ingresar al sitio oficial, habilitado por el Ministerio de Bienes Nacionales, desde cualquier dispositivo con internet.

Una vez dentro, se puede navegar por el mapa interactivo y seleccionar la comuna o región de interés para encontrar los panoramas más cercanos.