Precipitaciones en Fiestas Patrias: Allison Göhler adelantó cuándo y dónde lloverá este 18 - Chilevisión

12/09/2025 08:36

Precipitaciones en Fiestas Patrias: Allison Göhler adelantó cuándo y dónde lloverá este 18

La meteoróloga de Chilevisión adelantó el pronóstico del tiempo para la próxima semana y advirtió la llegada de gotas para regiones de la zona centro y sur del país.

Publicado por CHV Noticias

A menos de una semana para los inicios de los festejos de Fiestas Patrias, Allison Göhler adelantó el pronóstico del tiempo, el que traerá lluvia para este 18.

La meteoróloga de Chilevisión detalló que la próxima semana se presentarán precipitaciones en algunas regiones del país. 

Según detalló, en los próximos días viene un sistema frontal “que va a dejar precipitaciones desde el Maule al sur”.

Eso sí, aclaró que la lluvia “no va a llegar el día 18 a la zona centro”, sino que se presentará después.

¿Cuándo y dónde lloverá en Fiestas Patrias?

Allison Göhler pronosticó que la lluvia para Fiestas Patrias se presentará desde la zona centro al sur “la noche del 19 y mañana del día 20”.

Por lo tanto el día 18 no habrá lluvia en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O'Higgins, pero sí desde Maule al sur.

En tanto para Santiago, la lluvia podría llegar a partir de “la noche del viernes 19 y mañana del día 20”.

“Hasta el momento lo que es seguro es que el día sábado 20 sí tengamos algo de agua en la capital”, aseguró la meteoróloga. 

