 ¿Viajas en Fiestas Patrias? Conoce los días y horarios en que los peajes estarán a "luca" - Chilevisión
Minuto a minuto
Misteriosa muerte de chilena en Nueva York: Familia lidera campaña y pide ayuda para repatriar cuerpo Debate Abierto: Así será el primer segmento del Debate Presidencial 2025 de Chilevisión Senado aprobó el proyecto que sanciona con multa a quienes no asistan a votar Mensajes Finales: Este será el último segmento del Debate Presidencial 2025 que transmite Chilevisión Asesinan a hombre al interior de su auto en Peñalolén: Balacera ocurrió a metros de una feria
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/09/2025 12:01

¿Viajas en Fiestas Patrias? Conoce los días y horarios en que los peajes estarán a "luca"

Se estima que más de un millón de autos saldrán de Santiago por las principales carreteras del país durante el fin de semana largo de Fiestas Patrias. A continuación te detallamos los días y horarios en que el precio del peaje estará rebajado.

Publicado por CHV Noticias

El "Peaje a luca" es una medida que busca rebajar la tarifa del uso de carreteras con la finalidad de incentivar a que los usuarios viajen en distintos horarios durante un fin de semana largo. 

Para estas Fiestas Patrias, las autoridades anunciaron que más de un millón de vehículos saldrán de la capital rumbo a las distintas regiones del país aprovechando el fin de semana largo. 

A continuación te detallamos los días y horarios en que los peajes estarán a solo $1.000. 

Fiestas Patrias: Día y hora de "peajes a luca"

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), las fechas y horarios para el peaje a menor costo son distintas dependiendo de la carretera y el sentido del tránsito: 

Ruta 68: Los peajes Lo Prado y Zapata tendrán esta tarifa los días sábado 13, miércoles 17 y jueves 18 desde las 7:00 hasta las 9:00 horas en dirección a la costa

Ruta 5 Norte: Peaje Las Vegas tendrá esta tarifa los días sábado 13, miércoles 17 y jueves 18 desde las 7:00 hasta las 9:00 horas en ambos sentidos

Ruta 5 Sur: En el peaje Angostura solo se implementará el "peaje a luca" el día miércoles 17 desde las 7:00 hasta las 9:00 horas en ambos sentidos. 

Restricción de horario para camiones 

En el caso de los camiones, las autoridades determinaron restringir su tránsito durante la tarde e informaron la rebaja del peaje durante la madrugada. 

A continuación se muestran las restricciones de horario y la rebaja del peaje durante la madrugada. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿A qué hora es el Debate Presidencial 2025 en Chilevisión?

Lo último

Lo más visto

¿A qué hora es el Debate Presidencial 2025 en Chilevisión?

Esta noche los ocho aspirantes a La Moneda tendrán su primer cara a cara en el Debate en Chilevisión, que estará conducido por Macarena Pizarro, Andrea Arístegui y Daniel Matamala.

10/09/2025

Cara a Cara: Así funcionará el segmento del Debate Presidencial 2025 en Chilevisión

La jornada de este miércoles se llevará a cabo el primer Debate Presidencial de televisión abierta por las pantallas de Chilevisión. En la instancia, los candidatos tendrán un momento de diálogo directo. A continuación, detallamos en qué consistirá.

10/09/2025

Debate Presidencial 2025 en Chilevisión: Lo que debes saber

Será el primer cara a cara entre los ocho candidatos a la Presidencia de la República y lo podrás ver por Chilevisión y sus plataformas digitales.

10/09/2025

Debate Presidencial 2025 en Chilevisión: Estos son todos los candidatos que estarán en el evento

Por primera vez, los ocho aspirantes a la Presidencia de la República participarán en la misma instancia. Revisa el listado completo acá.

10/09/2025