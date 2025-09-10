¿Viajas en Fiestas Patrias? Conoce los días y horarios en que los peajes estarán a "luca" - Chilevisión

Se estima que más de un millón de autos saldrán de Santiago por las principales carreteras del país durante el fin de semana largo de Fiestas Patrias. A continuación te detallamos los días y horarios en que el precio del peaje estará rebajado.

El "Peaje a luca" es una medida que busca rebajar la tarifa del uso de carreteras con la finalidad de incentivar a que los usuarios viajen en distintos horarios durante un fin de semana largo.

Para estas Fiestas Patrias, las autoridades anunciaron que más de un millón de vehículos saldrán de la capital rumbo a las distintas regiones del país aprovechando el fin de semana largo.

A continuación te detallamos los días y horarios en que los peajes estarán a solo $1.000.

Fiestas Patrias: Día y hora de "peajes a luca"

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), las fechas y horarios para el peaje a menor costo son distintas dependiendo de la carretera y el sentido del tránsito:

Ruta 68: Los peajes Lo Prado y Zapata tendrán esta tarifa los días sábado 13, miércoles 17 y jueves 18 desde las 7:00 hasta las 9:00 horas en dirección a la costa.

Ruta 5 Norte: Peaje Las Vegas tendrá esta tarifa los días sábado 13, miércoles 17 y jueves 18 desde las 7:00 hasta las 9:00 horas en ambos sentidos.

Ruta 5 Sur: En el peaje Angostura solo se implementará el "peaje a luca" el día miércoles 17 desde las 7:00 hasta las 9:00 horas en ambos sentidos.

Restricción de horario para camiones

En el caso de los camiones, las autoridades determinaron restringir su tránsito durante la tarde e informaron la rebaja del peaje durante la madrugada.

A continuación se muestran las restricciones de horario y la rebaja del peaje durante la madrugada.