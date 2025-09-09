Aguinaldo Fiestas Patrias entrega hasta $88 mil: Revisa cuándo se paga y si lo obtienes - Chilevisión

El Aguinaldo Fiestas Patrias es un beneficio del Estado que se entrega exclusivamente durante el mes de septiembre a quienes cumplan los requisitos estipulados.

A menos de dos semanas de que comiencen las Fiestas Patrias, son muchas las personas que buscan un dinero extra para disfrutar o viajar en el marco de las celebraciones de septiembre.

En estas fechas de mayor actividad, el Estado ha comenzado la entrega de un aguinaldo para Fiestas Patrias que no requiere de postulación y va destinado a pensionadas y funcionarios públicos.

A continuación, te contamos en qué consiste este aguinaldo y cómo se paga.

Aguinaldo Fiestas Patrias

El aguinaldo de Fiestas Patrias es un aporte monetario que se paga solo una vez al año, durante el mes de septiembre, y que beneficia tanto a los funcionarios del sector público como a un grupo de pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS).

Los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias varían según la condición del beneficiario.

En el caso de los funcionarios públicos, el monto será diferente de acuerdo a su remuneración.

Si es igual o inferior a $1.025.622 , el aguinaldo será de $88.667.

, el aguinaldo será de Si es superior a $1.025.622, el aguinaldo será de $61.552.

Mientras que respecto a los pensionados, el beneficio contempla un monto base de $25.280 que se incrementará en $12.969 por cada carga familiar.

Para acceder al incremento, cada carga debe estar debidamente acreditada hasta el 31 de agosto de 2025. Aunque no tengas derecho a cobrar Asignación Familiar porque tu ingreso mensual es superior a $1.335.450.

Cómo se paga el Aguinaldo Fiestas Patrias

El pago del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados se verá reflejado de forma automática en el monto correspondiente a la pensión del mes de septiembre y lo más probale, es que se pague durante la próxima semana.