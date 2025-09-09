 Aguinaldo Fiestas Patrias entrega hasta $88 mil: Revisa cuándo se paga y si lo obtienes - Chilevisión
Minuto a minuto
Comisión de salud del Senado aprobó en general proyecto de eutanasia: En qué consiste la iniciativa Pdte. Boric inauguró el puente más largo de Chile: Mide 2,5 km y conectará a dos comunas del Biobío VIDEO | Captan a delincuente lanzándose por balcones de edifico para evitar detención Un piloto de la Fuerza Aérea no apoyó al candidato Kaiser; el video viral está hecho con IA Carabineros fueron agredidos por una turba en Talagante tras presunto caso de abuso a menores
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/09/2025 09:38

Aguinaldo Fiestas Patrias entrega hasta $88 mil: Revisa cuándo se paga y si lo obtienes

El Aguinaldo Fiestas Patrias es un beneficio del Estado que se entrega exclusivamente durante el mes de septiembre a quienes cumplan los requisitos estipulados.

Publicado por CHV Noticias

A menos de dos semanas de que comiencen las Fiestas Patrias, son muchas las personas que buscan un dinero extra para disfrutar o viajar en el marco de las celebraciones de septiembre.

En estas fechas de mayor actividad, el Estado ha comenzado la entrega de un aguinaldo para Fiestas Patrias que no requiere de postulación y va destinado a pensionadas y funcionarios públicos. 

A continuación, te contamos en qué consiste este aguinaldo y cómo se paga.

Aguinaldo Fiestas Patrias

El aguinaldo de Fiestas Patrias es un aporte monetario que se paga solo una vez al año, durante el mes de septiembre, y que beneficia tanto a los funcionarios del sector público como a un grupo de pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS).

Los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias varían según la condición del beneficiario. 

En el caso de los funcionarios públicos, el monto será diferente de acuerdo a su remuneración.

  • Si es igual o inferior a $1.025.622, el aguinaldo será de $88.667.
  • Si es superior a $1.025.622, el aguinaldo será de $61.552.

Mientras que respecto a los pensionados, el beneficio contempla un monto base de $25.280 que se incrementará en $12.969 por cada carga familiar.

Para acceder al incremento, cada carga debe estar debidamente acreditada hasta el 31 de agosto de 2025. Aunque no tengas derecho a cobrar Asignación Familiar porque tu ingreso mensual es superior a $1.335.450.

Cómo se paga el Aguinaldo Fiestas Patrias 

El pago del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados se verá reflejado de forma automática en el monto correspondiente a la pensión del mes de septiembre y lo más probale, es que se pague durante la próxima semana.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Hallazgo clave en allanamiento en casa de Jere Klein: Una prueba lo reveló

08/09/2025

Los Ratones vs. Los Polleros: La histórica rivalidad en la mira por crimen de Baby Bandito

Según un reportaje de CHV Noticias, esta disputa territorial que atemoriza las calles de Cerro Navia sería un antecedente clave en la investigación del asesinato de Kevin Olguín.

08/09/2025

“Así quiero recordarte”: Quién era Hugo, el ingeniero asesinado durante turbazo en su casa de Lampa

El profesional falleció de un disparo al interior de su domicilio, mientras era víctima de un robo junto a su madre y su hermano mayor.

08/09/2025

La ácida respuesta de Pablo Chill-E tras crítica de Horacio Saavedra: “Viejo chico pelao’”

El exdirector de orquesta del Festival de Viña calificó el show sinfónico del cantante urbano como "un remedo de concierto".

08/09/2025