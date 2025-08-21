 Fiestas Patrias 2025: ¿En qué fecha se paga el aguinaldo para pensionados? - Chilevisión
21/08/2025 18:18

Fiestas Patrias 2025: ¿En qué fecha se paga el aguinaldo para pensionados?

Para este año el monto es del aguinaldo será de $25.280, el que se puede aumentar en $12.969 por cada carga acreditada al 31 de agosto de 2025.

Publicado por CHV Noticias

Se acercan las Fiesta Patrias y con ello también llega el pago del aguinaldo para pensionados por el Instituto de Previsión Social (IPS).

El monto base que se entrega este 2025 es de $25.280. Este puede incrementar en $12.969 por cada carga acreditada al 31 de agosto de 2025.

Hay que tener en cuenta que este es un beneficio no imponible ni tributable por lo que está exento de descuentos previsionales y/o de salud.

¿Cuándo se paga el aguinaldo?

El pago del aguinaldo de Fiesta Patrias para pensionados ser hará efectivo  junto al pago de las pensiones correspondientes al mes de septiembre de forma automática.

¿Quiénes recibirán el aguinaldo?

El aguinaldo de Fiestas Patrias será entregado a pensionados y pensionadas que, al 31 de agosto de 2025, cumplan con alguno de estos requisitos:

  • Pensionados del IPS que reciben Pensión Garantizada Universal (PGU) o Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

  • Pensionados de las ex cajas de previsión, ISL, mutualidades, Dipreca, Capredena.

  • Beneficiarios de pensiones de reparación (Ley Rettig y Valech).

  • Pensionados de AFP o compañías de seguro que reciben PGU, Aporte Previsional Solidario o pensiones mínimas con garantía estatal.

  • Personas con Subsidio por Discapacidad

