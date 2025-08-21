Fiestas Patrias 2025: ¿En qué fecha se paga el aguinaldo para pensionados? - Chilevisión

Para este año el monto es del aguinaldo será de $25.280, el que se puede aumentar en $12.969 por cada carga acreditada al 31 de agosto de 2025.

Se acercan las Fiesta Patrias y con ello también llega el pago del aguinaldo para pensionados por el Instituto de Previsión Social (IPS).

El monto base que se entrega este 2025 es de $25.280. Este puede incrementar en $12.969 por cada carga acreditada al 31 de agosto de 2025.

Hay que tener en cuenta que este es un beneficio no imponible ni tributable por lo que está exento de descuentos previsionales y/o de salud.

VER MÁS DE FIESTAS PATRIAS

¿Cuándo se paga el aguinaldo?

El pago del aguinaldo de Fiesta Patrias para pensionados ser hará efectivo junto al pago de las pensiones correspondientes al mes de septiembre de forma automática.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Quiénes recibirán el aguinaldo?

El aguinaldo de Fiestas Patrias será entregado a pensionados y pensionadas que, al 31 de agosto de 2025, cumplan con alguno de estos requisitos: