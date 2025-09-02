Aguinaldo de Fiestas Patrias y sube la PGU: Revisa acá si puedes acceder a todos los bonos que trae septiembre - Chilevisión

Durante este mes, el Estado comenzará a pagar una serie de bonos y beneficios para ayudar a la población.

Llegó septiembre y con él una serie de bonos y beneficios que el Estado comenzará a entregar para ayudar a familias, trabajadores, mujeres y adultos mayores entre otros.

Bonos y beneficios de septiembre

Aguinaldo Fiestas Patrias

El aguinaldo es un aporte monetario establecido por ley que se paga una vez al año, en el mes de septiembre, y que beneficia tanto a los funcionarios del sector público como a un grupo de pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS).

Los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias varía según la condición del beneficiario: Trabajadores públicos o pensionados.

En el caso de los funcionarios públicos, el monto está diferenciado de acuerdo a su remuneración.

Si es igual o inferior a $1.025.622 , el aguinaldo será de $88.667.

, el aguinaldo será de Si es superior a $1.025.622, el aguinaldo será de $61.552.

En el caso de los pensionados, existe un monto base de $25.280. Este se incrementará en $12.969 por cada carga familiar.

Por cada carga que sea debidamente acreditada hasta el 31 de agosto de 2025 se efectuará el incremento del pago, aunque no tengas derecho a cobrar Asignación Familiar porque tu ingreso mensual es superior a $1.335.450.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

Este aporte económico subirá desde $224 mil a $250 mil en apenas unos días más, pero no llegará a todos por igual.

Los primeros en recibir el monto aumentado a $250 mil de la PGU serán los adultos mayores de 82 años o más.

El monto de la PGU irá ampliándose a más personas en los próximos dos años. A partir de septiembre de 2026, los $250 mil llegarán a las personas de 75 años o más.

Lo mismo ocurrirá en septiembre de 2027, cuando el monto aumentado también llegue a las personas de 65 años o más.

Subsidio al Empleo Joven

Este beneficio es otorgado tanto a trabajadores dependientes como independientes entre 18 y 25 años, que cumplan algunos requisitos, pertenezcan al 40% de menores ingresos y el dinero puede ser pagado mensualmente o en un único pago de hasta los $678.028.

Bono al Trabajo de la Mujer

Este beneficio consiste en una ayuda económica entregada por el Estado que busca ser un aporte mensual o anual a las mujeres trabajadoras que pertenezcan a los tramos más vulnerables según el Registro Social de Hogares (RSH).

Su pago mensual correspondiente a la renta de junio 2025, se realizará el martes 30 de septiembre.

Subsidio familiar automático

Este apoyo económico está destinado a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que formen parte del 40% más vulnerable de la población, según la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares.

Se otorga de forma automática y sin necesidad de postulación.

Asignación Familiar

La Asignación Familiar corresponde a una ayuda estatal que es entregada por el Instituto de Previsión Social (IPS) a las familias por cada carga reconocida a trabajadores, pensionados y otros beneficiarios de diversos subsidios.

Los montos entregados por familia dependerán de los ingresos con los que cuenten y hasta junio oscilan entre los $4.119 a $21.243 mensuales. Sin embargo, la cantidad del aporte será aumentado con el reajuste del salario mínimo aprobado el 18 de junio.

Bono de Asistencia Escolar

Miles de familias reciben cada mes un aporte económico extra gracias al Bono por Deber Asistencia Escolar, un beneficio que busca asegurar que estudiantes desde Primer Año Básico mantengan una asistencia regular a clases.

El beneficio no postulable contempla un monto de $10.000 mensuales por niño o niña. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en coordinación con Educación, supervisa el programa y garantiza que el pago sea automático para las familias que cumplen ciertos requisitos.

Bono de Protección

El Bono de Protección, conocido también como Bono Dueña de Casa, es un importante beneficio estatal que será entregado a mujeres que cumplan una serie de requisitos. A diferencia de otras ayudas de su tipo, esta se caracteriza por la entrega de montos de manera mensual por un periodo de 24 meses, siempre y cuando la persona cumpla con una serie de condiciones.

Otros bonos y beneficios