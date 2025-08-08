 Familias reciben dinero mensual por asistencia escolar: Este es el porcentaje exigido - Chilevisión
08/08/2025 11:42

Familias reciben dinero mensual por asistencia escolar: Este es el porcentaje exigido

El Bono por Deber Asistencia Escolar no requiere postulación y su entrega es automática si se cumplen ciertos requisitos. Revisa todos los detalles acá.

Publicado por CHV Noticias

Familias de todo Chile pueden recibir un bono mensual si tu hijo o hija asiste al colegio con regularidad. Se trata del Bono por Deber Asistencia Escolar, que otorga $10.000 mensuales por cada niño o niña que cumpla con ciertos requisitos.

A diferencia de otros beneficios escolares, este bono no requiere postulación y su entrega es automática si se cumplen las condiciones definidas por el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación.

Asistencia mínima exigida

Para acceder al Bono por Deber Asistencia Escolar el estudiante mantenga una asistencia mensual igual o superior al 85 %.

Este criterio debe cumplirse mes a mes mientras dure la intervención del programa.

En los meses de enero y febrero, cuando no hay clases regulares, se toma como referencia el promedio de asistencia entre julio y diciembre del año anterior, siempre y cuando el alumno continúe matriculado.

La verificación de este requisito es realizada directamente por el Ministerio de Educación (Mineduc), por lo que no es necesario presentar certificados ni realizar trámites adicionales.

¿A quién está dirigido este bono?

El Bono por Deber Asistencia Escolar está disponible exclusivamente para familias que cumplan los siguientes requisitos:

  • Son parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar.

  • Participan en el Acompañamiento Psicosocial (APS) o Sociolaboral (ASL).

  • Tienen hijos o hijas de entre 6 y 18 años, al 31 de marzo del año en curso.

  • Mantienen matrícula vigente en establecimientos reconocidos por el Ministerio de Educación, en niveles de educación básica o media.

Bono por asistencia escolar: ¿Cuánto se paga y cómo se recibe?

El monto del bono es de $10.000 mensuales por cada niño o niña que cumpla el requisito de asistencia.

No se necesita postular. Es decir, si la familia cumple con los criterios, el bono se activa automáticamente.

El pago puede realizarse de las siguientes formas:

  • Depósito en CuentaRUT u otra cuenta bancaria del titular
  • Pago presencial en Caja Los Héroes o BancoEstado

¿Por cuánto tiempo se entrega este beneficio?

El bono se entrega durante todo el tiempo que la familia forme parte activa del programa y el estudiante mantenga los niveles de asistencia requeridos.

