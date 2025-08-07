 Bonos para estudiantes: 4 beneficios con los que pueden recibir hasta $82 mil - Chilevisión
07/08/2025 18:06

Bonos para estudiantes: 4 beneficios con los que pueden recibir hasta $82 mil

Las ayudas y beneficios se traducen en aportes económicos principalmente dirigidos a las familias más vulnerables del país.

Publicado por CHV Noticias

El Estado cuenta con diferentes bonos y beneficios económicos para apoyar la educación y reconocer el esfuerzo académico de los estudiantes

Las ayudas entregan aportes monetarios y en su mayoría no requieren de postulación de los beneficiados.

Los aportes están dirigidos a estudiantes de las familias más vulnerables del país, con el fin de incentivar la asistencia, el rendimiento, destacar la finalización de estudios o la práctica profesional. 

Bono por Deber de Asistencia Escolar

El Bono Asistencia Escolar es una ayuda económica de hasta $45.000, para los escolares que mantengan una destacada asistencia a clase. Está destinado a estudiantes de entre 6 y 18 años pertenecientes a familias dentro del Subsistema Seguridades y Oportunidades. 

Requisitos:

  • Tener hijos o hijas entre 6 y 18 años al 31 de marzo del año correspondiente.
  • Los estudiantes deben estar matriculados en educación básica o media en un establecimiento reconocido por el Ministerio de Educación.
  • Mantener una asistencia escolar mensual igual o superior al 85%.

Bono de Graduación de Enseñanza Media

El Bono de Graduación de Enseñanza Media es un reconocimiento para personas de 24 años o más que han finalizado su educación media. Se entrega un monto de $73.048 por única vez de forma automáticamente a quienes sean parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades.

Requisitos:

  • Participar individualmente o ser integrante de una familia que participe efectivamente de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.
  • Ser mayor de 24 años de edad a la fecha de haber terminado satisfactoriamente sus estudios de 4° Medio, que le permiten recibir su Licencia de Educación Media. Estos estudios deben haber sido cursado en una institución reconocida por el Ministerio de Educación.
  • Que la Licencia de Enseñanza Media se haya obtenido durante el periodo de participación efectiva en los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

Bono Logro Escolar

El Bono Logro Escolar reconoce el desempeño académico de estudiantes pertenecientes al  mejor rendimiento de su generación en establecimientos municipales o particulares subvencionados.

El bono se divide en dos montos: $82.181 para el 15% de mejores alumnos y $49.310  para quienes se ubiquen en el siguiente 15% de rendimiento.

Requisitos:

  • Edad: Tener hasta 24 años al 31 de marzo de 2025.
  • Nivel educativo: Haber cursado entre 5° básico y 4° medio durante el año 2024 en una institución reconocida por el Ministerio de Educación.
  • Situación socioeconómica: Pertenecer al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares al 31 de marzo de 2024.
  • Rendimiento académico: Estar dentro del 30% superior de rendimiento académico de su promoción o grupo de egreso en el año 2024.

Beca Práctica Técnico Profesional 

La Beca Práctica Técnico Profesional entrega $65 mil pesos en una cuota a los estudiante, o egresado de enseñanza media técnico-profesional, que estén cursando o vayan a iniciar tu práctica profesional dentro del año en curso.

Este beneficio necesita postulación (disponible hasta el 16 de septiembre de 2025) con los siguientes requisitos:

  • Ser estudiante de tercero medio o egresado de enseñanza media técnico-profesional de un establecimiento educacional regido por el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) N° 2, de 1998, o Decreto Ley N° 3.166.
  • Estar matriculado o matriculada en algún establecimiento educacional para realiza el plan de práctica profesional, de acuerdo con el Decreto Exento N° 2.516, de 2007, del Ministerio de Educación y sus modificaciones.
  • Realizar o iniciar la práctica profesional durante el año en curso.
