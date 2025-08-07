Bonos para estudiantes: 4 beneficios con los que pueden recibir hasta $82 mil - Chilevisión

Las ayudas y beneficios se traducen en aportes económicos principalmente dirigidos a las familias más vulnerables del país.

El Estado cuenta con diferentes bonos y beneficios económicos para apoyar la educación y reconocer el esfuerzo académico de los estudiantes.

Las ayudas entregan aportes monetarios y en su mayoría no requieren de postulación de los beneficiados.

Los aportes están dirigidos a estudiantes de las familias más vulnerables del país, con el fin de incentivar la asistencia, el rendimiento, destacar la finalización de estudios o la práctica profesional.

Bono por Deber de Asistencia Escolar

El Bono Asistencia Escolar es una ayuda económica de hasta $45.000, para los escolares que mantengan una destacada asistencia a clase. Está destinado a estudiantes de entre 6 y 18 años pertenecientes a familias dentro del Subsistema Seguridades y Oportunidades.

Requisitos:

Tener hijos o hijas entre 6 y 18 años al 31 de marzo del año correspondiente.

Los estudiantes deben estar matriculados en educación básica o media en un establecimiento reconocido por el Ministerio de Educación.

Mantener una asistencia escolar mensual igual o superior al 85%.

Bono de Graduación de Enseñanza Media

El Bono de Graduación de Enseñanza Media es un reconocimiento para personas de 24 años o más que han finalizado su educación media. Se entrega un monto de $73.048 por única vez de forma automáticamente a quienes sean parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades.

Requisitos:

Participar individualmente o ser integrante de una familia que participe efectivamente de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

Ser mayor de 24 años de edad a la fecha de haber terminado satisfactoriamente sus estudios de 4° Medio , que le permiten recibir su Licencia de Educación Media. Estos estudios deben haber sido cursado en una institución reconocida por el Ministerio de Educación.

a la fecha de haber , que le permiten recibir su Licencia de Educación Media. Estos estudios deben haber sido cursado en una institución reconocida por el Ministerio de Educación. Que la Licencia de Enseñanza Media se haya obtenido durante el periodo de participación efectiva en los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

Bono Logro Escolar

El Bono Logro Escolar reconoce el desempeño académico de estudiantes pertenecientes al mejor rendimiento de su generación en establecimientos municipales o particulares subvencionados.

El bono se divide en dos montos: $82.181 para el 15% de mejores alumnos y $49.310 para quienes se ubiquen en el siguiente 15% de rendimiento.

Requisitos:

Edad: Tener hasta 24 años al 31 de marzo de 2025.

Nivel educativo: Haber cursado entre 5° básico y 4° medio durante el año 2024 en una institución reconocida por el Ministerio de Educación.

Situación socioeconómica: Pertenecer al 30% más vulnerable de la población , según el Registro Social de Hogares al 31 de marzo de 2024.

Rendimiento académico: Estar dentro del 30% superior de rendimiento académico de su promoción o grupo de egreso en el año 2024.

Beca Práctica Técnico Profesional

La Beca Práctica Técnico Profesional entrega $65 mil pesos en una cuota a los estudiante, o egresado de enseñanza media técnico-profesional, que estén cursando o vayan a iniciar tu práctica profesional dentro del año en curso.

Este beneficio necesita postulación (disponible hasta el 16 de septiembre de 2025) con los siguientes requisitos: