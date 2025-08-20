Madres jubiladas pueden recibir bono de hasta $952 mil: Revisa con tu RUT si lo obtienes - Chilevisión

El Bono por Hijo es un beneficio económico que entrega el Estado a las madres biológicas o adoptivas al momento de jubilarse por cada hijo vivo.
El beneficio busca aumentar la pensión de la madre biológica adoptiva a partir de los 65 años, por lo que este no se paga al momento del nacimiento del hijo, sino junto a la debida pensión de la mujer.
El Bono por Hijo contempla una serie de requisitos, los cuales se detallan a continuación:
Adicionalmente, se exigirán las siguientes condiciones:
Las mujeres que tengan hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009 recibirán el equivalente al salario mínimo de esa fecha, que corresponde a $165.000 por cada uno de sus descendientes nacidos.
En cambio, para aquellos que nacieron después del 1 de julio de 2009, el monto es equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales, dependiendo del mes en que hayan nacido.
Actualmente, el ingreso mínimo mensual es de $529.000, por lo que aquellas madres que cumplan los requisitos y cuyos hijos hayan nacido hasta el 31 de diciembre de 2025, podrían recibir hasta $952.200.
Para conocer si recibes el Bono por Hijo, debes ingresar tu Rut y fecha de nacimiento en el sitio web de ChileAtiende
Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser redirigido al sitio de ChileAtiende donde podrás revisar si recibes el Bono por Hijo: