¿Tienes hijos y cumples los requisitos? Consulta con tu RUT si recibes pago mensual de hasta $952 mil - Chilevisión

El Bono por Hijo es un beneficio que el Estado entrega todos los meses. Revisa acá si cumples los requisitos y si accedes al pago.
Cada mes, el Instituto de Previsión Social entrega un importante beneficio a mujeres que sean madres, siempre y cuando cumplan los requisitos.
La ayuda, llamada formalmente Bono por Hijo, tiene montos que oscilan entre los $165 mil y los $952 mil pesos, dependiendo de una serie de factores.
Debes saber que, para recibir la bonificación, tienes que tener 65 años o más y ser pensionada. Y lo más importante: tener hijas o hijos, tanto nacidos como adoptados.
Puedes consultar si recibes el Bono por Hijo en el sitio web de ChileAtiende (haciendo clic acá o pinchando la imagen de abajo).
Además, en la plataforma puedes solicitar el beneficio con tu ClaveÚnica o revisar su estado. Eso también puedes hacerlo de manera presencial en tu AFP o en cualquier sucursal de ChileAtiende.
Para acceder a este aporte, las mujeres deben cumplir con los siguientes requisitos:
Esto se suma a tres puntos esenciales del Bono por Hijo:
Otra de las particularidades del Bono por Hijo es que varía según cada caso, pues tiene rentabilidad. Esta se comienza a generar a partir de la fecha de nacimiento del hijo o hija.
Esto equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales y se calcula de la siguiente forma:
Actualmente el ingreso mínimo mensual es de $529.000, por lo que aquellas madres que cumplan los requisitos y cuyos hijos hayan nacido al 31 de diciembre de 2025, podrían recibir hasta $952.200.