 Allison Göhler confirma posibilidad de lluvias en Fiestas Patrias y advierte: “Se ve harta...” - Chilevisión
10/09/2025 08:26

Allison Göhler confirma posibilidad de lluvias en Fiestas Patrias y advierte: “Se ve harta...”

La meteoróloga anticipó la llegada de un sistema frontal a la zona centro del país.

Publicado por CHV Noticias

Todo parece indicar que efectivamente sí habrá precipitaciones durante las Fiestas Patrias 2025 en Santiago.

Así al menos lo indicó Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión, en el más reciente pronóstico del tiempo.

La experta explicó que, según los modelos meteorológicos, este sería el escenario más probable, pero aún falta por determinar el día que ocurrirá. 

"Hay un sistema frontal que los modelos todavía no deciden si nos va a afectar el 18 en la noche o del 19 al 20 (de septiembre)", puntualizó la meteoróloga.

Lo que sí parece estar más o menos definido es la cantidad de agua caída. En ese sentido, Göhler advierte: "Se ve harta agüita".

Este fenómeno llegará a la zona central del país, en la región Metropolitana, pero probablemente también afecte a gran parte de la zona sur.

Como antecedente, Allison Gohler explicó que las lluvias son casi siempre un habitual del mes de septiembre: "Siempre cae algo, 25 mm es el promedio de agüita en septiembre".

¿Y los próximos días? Así estará el tiempo en Santiago

Antes de eso, los días estarán más primaverales, con máximas todos los días sobre los 20°. Las mañanas seguirán frescas, con mínimas de entre 4° y 7°.

Acá el detalle:

  • Miércoles 10: Máxima 23°, mínima 6°.
  • Jueves 11: Máxima 28°, mínima 5°.
  • Viernes 12: Máxima 23°, mínima 4°.
  • Sábado 13: Máxima 20°, mínima 7°.
