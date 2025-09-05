3 bonos que puedes recibir antes de Fiestas Patrias: Cómo saber si te corresponden - Chilevisión

El 18 de septiembre está a la vuelta de la esquina, por lo que un ingreso extra para estas celebraciones siempre es bien recibido. Estos son los beneficios que entrega el Estado.

Restan solo días para que comiencen las Fiestas Patrias y son varios los que buscan un ingreso extra para disfrutar o viajar en el marco de las celebraciones de septiembre.

En estas fechas de mayores gastos, hay tres ayudas que entrega el Estado que se pagan antes del 18 de septiembre.

A continuación, te detallamos 3 beneficios que podrías recibi: Bono Logro Escolar, aguinaldo para pensionados y la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Bono Logro Escolar

El Bono por Logro Escolar consiste en una ayuda de hasta $82 mil dirigida a estudiantes con un desempeño académico destacado.

Según señala el sitio web del Bono Logro Escolar, la fecha de entrega del dinero para los beneficiarios es el próximo viernes 12 de septiembre.

Para obtener el bono es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser estudiante menor de 24 años de edad.

Estar cursando entre 5° básico y 4° medio.

Pertenecer al 30% de mejor rendimiento académico de la promoción.

Pertenecer al 30% más vulnerable según el RSH.

Haber asistido a establecimientos educacionales reconocidos por el Ministerio de Educación.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

Pensión Garantizada Universal tuvo un aumento el 2 de septiembre, tras la aprobación de la reforma previsional. Debido a esto, el monto para algunos beneficiarios ascendió de $224 mil a $250 mil.

Es importante mencionar que el pago de la PGU aumentada se implementará de forma gradual, siendo los primeros en obtenerla en el mes de septiembre las siguientes personas:

Ser beneficiario de una pensión de reparación (Exonerados, Valech o Rettig) o de gracia.

Tener 82 años o más cumplidos al 1 de septiembre de 2025.

No integrar un grupo familiar del 10% más rico de la población del país (esto se determina en el IPS)

Tener una pensión base menor o igual a $1.210.828 (no se considera como parte de la pensión base el beneficio por ley de reparación)

Acreditar al menos 20 años de residencia en Chile desde los 20 años de edad, y 4 de los últimos 5 años anteriores a la fecha de la solicitud.

Aguinaldo para pensionados

El monto base entregado en el aguinaldo de este año es de $25.280, y puede incrementar en $12.969 por cada carga acreditada al 31 de agosto de 2025.

El pago de este beneficio se hará efectivo junto al de las pensiones correspondientes al mes de septiembre de forma automática.

Pueden acceder a este monto los siguientes grupos: