¿Cuándo se paga el Bono Logro Escolar? Revisa quiénes son los estudiantes que reciben el beneficio. - Chilevisión

25/08/2025 17:33

¿Cuándo se paga el Bono Logro Escolar? Revisa quiénes son los estudiantes que reciben el beneficio.

Este aporte económico entrega un dinero a estudiantes de familias vulnerables que destacan por su rendimiento académico. Conoce las fechas de pago y los requisitos para acceder al beneficio.

Publicado por Gabriela Valdés

El Bono Logro Escolar busca premiar y apoyar a los estudiantes con mejor desempeño académico que forman parte del sector más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Los montos del beneficio varían según el rendimiento del alumno y para este año fueron reajustados según la inflación.

Para acceder al monto no es necesario postular, sin embargo, se requiere que los alumnos cumplan con una serie de condiciones.

Requisitos para recibir el Bono Logro Escolar 2025

Para ser beneficiario de este Bono Logro Escolar es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

  • Edad: Tener hasta 24 años al 31 de marzo de 2025.
  • Nivel educativo: Haber cursado entre 5° básico y 4° medio durante el año 2024 en una institución reconocida por el Ministerio de Educación.
  • Situación socioeconómica: Pertenecer al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares al 31 de marzo de 2024.
  • Rendimiento académico: Estar dentro del 30% superior de rendimiento académico de su promoción o grupo de egreso en el año 2024.

    ¿Cuándo se paga el Bono Logro Escolar 2025?

    El pago del Bono Logro Escolar 2025 está fijado para el mes de septiembre.

    A partir del 16 de ese mese podrás consultar si eres beneficiario en la plataforma que se habilitará en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

    Los montos del Bono Logro Escolar 2025

    El pago de este beneficio se divide en dos tramos, dependiendo del rendimiento académico del estudiante.

    • Primer tramo: Estudiantes que se encuentren en el primer 15% de mejor rendimiento reciben $82.181.
    • Segundo tramo: Estudiantes que se encuentren en el segundo 15% de mejor rendimiento reciben $49.310.
