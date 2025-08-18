Hasta $80 mil para estudiantes desde 5° básico: Revisa con tu RUT si te toca el Bono Logro Escolar - Chilevisión

Este beneficio económico busca reconocer la excelencia académica de jóvenes pertenecientes a los grupos familiares más vulnerables de la población.
El Bono Logro Escolar es una de las ayudas monetarias del Estado destinadas a estudiantes. Este beneficio se otorga a alumnos que cumplan con un requisitso académico.
Pueden recibir este aporte de hasta $82 mil estudiantes entre quinto básico y cuarto medio menores de 24 años.
Para acceder al monto no es necesario postular, sin embargo, se requiere que los alumnos cumplan con una serie de condiciones.
Para saber si puedes obtener el Bono Logro Escolar, puedes acceder con tu RUT e ingresar los datos solicitados en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social.
Puedes acceder a hacer la consulta en este enlace.
El pago de este beneficio se divide en dos tramos, dependiendo del rendimiento académico del estudiante.