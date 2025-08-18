 Hasta $80 mil para estudiantes desde 5° básico: Revisa con tu RUT si te toca el Bono Logro Escolar - Chilevisión
18/08/2025 10:29

Hasta $80 mil para estudiantes desde 5° básico: Revisa con tu RUT si te toca el Bono Logro Escolar

Este beneficio económico busca reconocer la excelencia académica de jóvenes pertenecientes a los grupos familiares más vulnerables de la población.

Publicado por Gabriela Sambuceti

El Bono Logro Escolar es una de las ayudas monetarias del Estado destinadas a estudiantes. Este beneficio se otorga a alumnos que cumplan con un requisitso académico.

Pueden recibir este aporte de hasta $82 mil estudiantes entre quinto básico y cuarto medio menores de 24 años.

Para acceder al monto no es necesario postular, sin embargo, se requiere que los alumnos cumplan con una serie de condiciones.

Revisa con tu RUT si recibes el Bono Logro Escolar 

Para saber si puedes obtener el Bono Logro Escolar, puedes acceder con tu RUT e ingresar los datos solicitados en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social.

Puedes acceder a hacer la consulta en este enlace.

Requisitos para recibir el Bono Logro Escolar

  • Ser estudiante menor a 24 años de edad
  • Estar cursando entre 5° básico  y 4° medio 
  • Pertenecer al 30% de mejor rendimiento académico de la promoción. 
  • Pertenecer al 30% más vulnerable según el RSH.
  • Haber asistido a establecimientos educacionales reconocidos por el Ministerio de Educación.

Los montos del Bono Logro Escolar 2025

El pago de este beneficio se divide en dos tramos, dependiendo del rendimiento académico del estudiante.

  • Primer tramo: Estudiantes que se encuentren en el primer 15% de mejor rendimiento reciben $82.181.
  • Segundo tramo: Estudiantes que se encuentren en el segundo 15% de mejor rendimiento reciben $49.310.
