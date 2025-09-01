 Se paga este mes: Revisa qué estudiantes reciben los $82 mil del Bono Logro Escolar 2025 - Chilevisión
01/09/2025 19:02

Confirman fecha de pago: Revisa qué estudiantes reciben los $82 mil del Bono Logro Escolar 2025

Se trata de un beneficio económico que busca reconocer la excelencia académica de jóvenes de familiares vulnerables, cuya fecha de pago de este año ya fue confirmada.

Publicado por Gabriela Sambuceti

El Ministerio de Desarrollo Social confirmó recientemente la fecha de pago del Bono Logro Escolar, un beneficio destinado a premiar a estudiantes con un desempeño académico destacado.

El beneficio paga un monto de hasta $82 mil y es otorgado a alumnos que pertenezcan al sector más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

La fecha de inicio de la entrega del bono está programada para las próximas semanas de septiembre en la Cuenta RUT de cada beneficiario.

Cuándo y quiénes reciben el Bono Logro Escolar

Según señala el sitio web del Bono Logro Escolar, la fecha de entrega del dinero para los beneficiarios es el próximo 12 de septiembre.

De igual manera, para obtener el bono es necesario cumplir con una serie de requisitos:

  • Ser estudiante menor a 24 años de edad
  • Estar cursando entre 5° básico  y 4° medio 
  • Pertenecer al 30% de mejor rendimiento académico de la promoción. 
  • Pertenecer al 30% más vulnerable según el RSH.
  • Haber asistido a establecimientos educacionales reconocidos por el Ministerio de Educación.

Monto del Bono Logro Escolar

Según se explica en el sitio web de ChileAtiende, los montos del Bono Logro Escolar varían según el nivel de rendimiento del alumno.

  • $82.181: para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.
  • $49.310: para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Si una familia tiene dos integrantes que se encuentran en el primer tramo, y uno que pertenece al segundo, el bono será de $213.672 pesos, con el siguiente desglose:

  • $82.181 (primer tramo) + $82.181 (primer tramo) + $49.310 (segundo tramo). 
