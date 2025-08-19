Red Movilidad asegura que “servicios operan con frecuencia establecida” pese a anuncio de huelga - Chilevisión

Alrededor de 300 conductores del Sindicato Elías Laferte iniciaron una huelga a las 5:00 horas de hoy martes. Desde las redes sociales del servicio señalaron que no ha perjudicado el funcionamiento de los recorridos.

La Red Metropolitana de Movilidad entregó este martes un nuevo balance sobre el paro convocado por un sindicato de la empresa de buses RBU y aseguró que el servicio se encuentra operando con normalidad.

"La Red se encuentra operando en su totalidad, prestando los servicios de buses con la frecuencia establecida, para la movilidad de las personas", escribieron en su cuenta de X.

"Existe una huelga de un sindicato perteneciente a una empresa, sin afectación de servicios", aclararon en la red social. Cabe recordar que los trabajadores del sindicato Elías Laferte habían anunciado que la movilización comenzaría a partir de las 5 AM de hoy.

La empresa RBU cuenta con 53 recorridos en Santiago y sus trabajadores, que no llegaron a acuerdo con el empleador, señalaron que no habrá un paro total, sino que una disminución de frecuencia en diferentes servicios.

Los recorridos de la empresa RBU son los 400, los B y los C, que operan principalmente en las comunas de Santiago, La Reina, Quilicura, Pudahuel, Las Condes y Lo Barnechea.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Qué piden los conductores de buses RED

Las exigencias de los transportistas incluyen aumentos salariales, respeto a horarios de colación, descansos y días libres. Además, el sindicato rechazó la ausencia de un bono de término de conflicto en la oferta.

Mediante un comunicado, RBU Santiago destacó que en julio lograron acuerdos con el 98% de sus trabajadores durante la negociación colectiva. Sin embargo, admitieron que “con el Sindicato Elías Laferte no fue posible alcanzar un convenio colectivo”.

Aún así, los conductores de este sindicato se reunirán esta mañana en Estación Escuela Militar, en Vespucio, donde entre otras cosas sostendrán encuentros con organizaciones territoriales.