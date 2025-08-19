 Red Movilidad asegura que “servicios operan con frecuencia establecida” pese a anuncio de huelga - Chilevisión
Minuto a minuto
Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/08/2025 07:43

Red Movilidad asegura que “servicios operan con frecuencia establecida” pese a anuncio de huelga

Alrededor de 300 conductores del Sindicato Elías Laferte iniciaron una huelga a las 5:00 horas de hoy martes. Desde las redes sociales del servicio señalaron que no ha perjudicado el funcionamiento de los recorridos.

Publicado por CHV Noticias

La Red Metropolitana de Movilidad entregó este martes un nuevo balance sobre el paro convocado por un sindicato de la empresa de buses RBU y aseguró que el servicio se encuentra operando con normalidad.

"La Red se encuentra operando en su totalidad, prestando los servicios de buses con la frecuencia establecida, para la movilidad de las personas", escribieron en su cuenta de X.

"Existe una huelga de un sindicato perteneciente a una empresa, sin afectación de servicios", aclararon en la red social. Cabe recordar que los trabajadores del sindicato Elías Laferte habían anunciado que la movilización comenzaría a partir de las 5 AM de hoy.

La empresa RBU cuenta con 53 recorridos en Santiago y sus trabajadores, que no llegaron a acuerdo con el empleador, señalaron que no habrá un paro total, sino que una disminución de frecuencia en diferentes servicios.

Los recorridos de la empresa RBU son los 400, los B y los C, que operan principalmente en las comunas de Santiago, La Reina, Quilicura, Pudahuel, Las Condes y Lo Barnechea

Qué piden los conductores de buses RED

Las exigencias de los transportistas incluyen aumentos salariales, respeto a horarios de colación, descansos y días libres. Además, el sindicato rechazó la ausencia de un bono de término de conflicto en la oferta.

Mediante un comunicado, RBU Santiago destacó que en julio lograron acuerdos con el 98% de sus trabajadores durante la negociación colectiva. Sin embargo, admitieron que “con el Sindicato Elías Laferte no fue posible alcanzar un convenio colectivo”.

Aún así, los conductores de este sindicato se reunirán esta mañana en Estación Escuela Militar, en Vespucio, donde entre otras cosas sostendrán encuentros con organizaciones territoriales.

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Sus papás están destruidos”: Desgarrador relato de primo de víctima de delincuentes en Curacaví

Lo último

Lo más visto

Tragedia en Curacaví: Dueño de casa murió atropellado con su propio auto por delincuentes

El hecho habría ocurrido luego de que un grupo de desconocidos ingresó a la parcela de la víctima con la intención de sustraer su vehículo.

19/08/2025

“Nada que decir”: Sammis Reyes reaccionó a imitación del comediante Felipe Parra

El deportista comentó la imitación en la que el comediante chileno resaltó algunas reconocibles características de la personalidad de la pareja de Emilia Dides.

18/08/2025

Un detalle lo delató: La foto que permitió detener a sicario prófugo del “Rey de Meiggs”

El imputado fue capturado por la policía de Colombia tras varias semanas de búsqueda y con un cambio radical en su apariencia física.

18/08/2025

VIDEO | Polémica revelación de género en Embalse El Yeso desata ola de críticas en TikTok

El hecho habría ocurrido el pasado fin de semana en esta zona considerada un área protegida. Desde la Asociación Parque Cordillera, entidad a cargo del lugar, afirman que estas actividades están "prohibidas".

19/08/2025