Más de 50 recorridos: Revisa las comunas afectadas por el paro de conductores de este martes del Sistema Red - Chilevisión

La paralización de los trabajadores comenzará a las 5 AM de este martes, luego de que el sindicato Elías Laferte no alcanzará un acuerdo con la empresa de buses RBU.

Para este martes se espera que existan algunas complicaciones en el transporte público del Sistema Red debido al paro convocado por un sindicato de la empresa de buses RBU.

Los trabajadores del sindicato Elías Laferte comenzará a partir de las 5 AM de este martes, la cual se anunció tras una movilización por no llegar a un acuerdo con el empleador.

"La huelga se hace efectiva porque nos reunimos con la empresa RBU Santiago los pasados martes 12 y jueves 14 de agosto en el contexto de la mediación obligatoria, sin lograr acuerdo. En las dos reuniones la empresa RBU Santiago nos presentó sus propuestas que fueron rechazadas por la Comisión Negociadora Sindical porque nos siguen empobreciendo por tres años más", expresó el gremio a través de un comunicado.

¿Cuáles serán los servicios afectados por el paro de conductores?

Es importante señalar que la huelga es solo del sindicato Elías Laferte, por lo mismo, la paralización solo afectará a recorridos operados por RBU.

Esta empresa tiene 53 recorridos en Santiago, donde se señaló que no habrá un paro total, sino que una disminución de frecuencia en diferentes servicios.

Los recorridos de la empresa RBU son los 400, los B y los C, que opera principalmente en las comunas de Santiago, La Reina, Quilicura, Pudahuel, Las Condes y Lo Barnechea.

Los recorridos son: 401, 402, 403, 404, 412, 414e 415e, 418, 421, 422c, 425, 428, 428e, 429, 429c, 430, 430, 435 y 444 (aeropuerto).

B05, B06, B11, B12, B15, B21, B22, B27, B31N, B35 y B43. Mientras que los C son C02c, C03, C03C, C05, C06, C06c, C07, C09, C10e, C11, C13, C17, C19, C20, C22, C27, C28, C30e, C33c, C37 y C37.