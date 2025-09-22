Entrada gratuita: Revisa las actividades y horarios por el “18 chico” en el GAM - Chilevisión

La celebración tendrá lugar este sábado 27 de septiembre y promete cuecas en vivo, música, actividades y gastronomía para disfrutar de manera gratuita.

Después de cuatro días de celebraciones, las Fiestas Patrias 2025 llegaron a su fin, sin embargo, aún queda la última oportunidad para festejar a Chile el fin de semana que viene.

Con el objetivo de seguir disfrutando, el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) festejará con el denominado “18 chico”, con una serie de actividades gratuitas para la comunidad.

Se trata de una celebración que se tendrá lugar el sábado 27 de octubre en el centro cultural, y promete cuecas en vivo, música, actividades y gastronomía para disfrutar de manera gratuita.

Horarios y actividades del “18 chico”

Con la animación de la actriz María José Bello, la celebración del “18 chico” contará con exponentes de distintos géneros de la música nacional.

Revisa la programación a continuación

12:00 Gastronomía y foodtrucks en esplanada GAM

12:30 La Nueva Imperial

13:30 Cueca con Chile cuequero

15:00 Los Concho'e Vino

16:15 Las Primas

17:20 María Ester Zamora

19:00 Tomo como Rey

20:00 Cierre