 Entrada gratuita: Revisa las actividades y horarios por el “18 chico” en el GAM - Chilevisión
Minuto a minuto
Lactante se encuentra en riesgo vital tras ser agredido con una patada por su propio padre Pdte. Boric viaja a EEUU y podría dar guiño a Bachelet para liderar la ONU “¿Lo sabías?”: La fuerte crítica de Cathy Barriga al referirse a querella contra Tomás Vodanovic “Abandonado por el Estado”: Muere joven condenado en el estallido que fue visitado por el pdte. Boric Kast pide a Artés que “rectifique sus dichos” tras sostener que “no lo dejarían gobernar” si es electo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/09/2025 13:24

Entrada gratuita: Revisa las actividades y horarios por el “18 chico” en el GAM

La celebración tendrá lugar este sábado 27 de septiembre y promete cuecas en vivo, música, actividades y gastronomía para disfrutar de manera gratuita.

Publicado por Gabriela Sambuceti

Después de cuatro días de celebraciones, las Fiestas Patrias 2025 llegaron a su fin, sin embargo, aún queda la última oportunidad para festejar a Chile el fin de semana que viene.

Con el objetivo de seguir disfrutando, el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) festejará con el denominado “18 chico”, con una serie de actividades gratuitas para la comunidad.

Se trata de una celebración que se tendrá lugar el sábado 27 de octubre en el centro cultural, y promete cuecas en vivo, música, actividades y gastronomía para disfrutar de manera gratuita.

Horarios y actividades del “18 chico”

Con la animación de la actriz María José Bello, la celebración del “18 chico” contará con exponentes de distintos géneros de la música nacional.

Revisa la programación a continuación

  • 12:00 Gastronomía y foodtrucks en esplanada GAM
  • 12:30 La Nueva Imperial
  • 13:30 Cueca con Chile cuequero
  • 15:00 Los Concho'e Vino
  • 16:15 Las Primas
  • 17:20 María Ester Zamora
  • 19:00 Tomo como Rey
  • 20:00 Cierre

Publicidad

Destacamos

Noticias

Tres bonos que se pagan después de Fiestas Patrias: Revisa si te corresponden

Lo último

Lo más visto

Conductor de aplicación se hizo viral al revelar cuánto ganó en 5 días de Fiestas Patrias

Nicolás Saéz es un tiktoker y conductor de aplicación que frecuentemente sube videos de sus experiencias como chofer, Durante estas Fiestas Patrias se viralizó al recopilar los viajes y el dinero ganado durante las celebraciones.

22/09/2025

Piratas del salmón: Así cayó la banda de cuatreros que operaba al sur del país

La policía marítima de la Armada capturó a una banda de piratas que operaba en los mares de la zona sur del país.

21/09/2025

Continúan las réplicas: Antonio Campos reaccionó a entrevista de Claudia di Girolamo

El hijo de Claudia di Girolamo mostró su apoyo tanto a su hermana Raffaella como a su madre tras el revés judicial que vivieron como familia en la querella contra Cristián Campos.

22/09/2025

Surge video clave del ataque a con un ladrillo a carabinero en Las Condes

Este lunes el principal sospechoso fue formalizado por homicidio frustrado y quedó en prisión preventiva. 

22/09/2025