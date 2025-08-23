Madres pueden recibir hasta $165 mensuales por cada hijo: Consulta con tu RUT si recibes el beneficio - Chilevisión

Este aporte estatal está destinado a mujeres de 65 años o más que tengan hijos y así poder incrementar el monto de sus pensiones. Revisa con tu RUT si los recibes.

El Bono por Hijo corresponde a un beneficio estatal que entrega el Estado a las mujeres de 65 años o más por cada uno de sus hijos nacidos vivos o adoptados, con el fin de incrementar el monto de sus pensiones.

Esta asignación, entregada por el Instituto de Previsión Social (IPS) se paga de forma mensual y el monto de ella depende de la cantidad de hijos que tenga la mujer que vaya a recibir el beneficio.

Consulta con tu RUT si lo recibes

Ingresa al sitio web oficial de ChileAtiende.

Haz click en "Bonos y beneficios del Estado".

Ingresa el RUT de la persona que accederá al beneficio.

Ingresa la fecha de nacimiento de la postulante.

Haz click en "Consultar".

El monto del Bono por Hijo

El pago del Bono por Hijo dependerá según:

Si el hijo o la hija nació antes del 1 de julio de 2009, se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ($165.000).

Si el hijo o la hija nació después del 1 de julio de 2009, el ingreso mínimo corresponderá al monto que estaba vigente durante el mes del nacimiento.

Además, desde el 1 de julio de 2024, debido al aumento del sueldo mínimo a $500 mil, la cifra será de $900.000.

De igual manera, cabe señalar que en caso de tratarse de hijos adoptados, el aporte se genera tanto para la madre biológica como para la adoptiva.

Requisitos para recibir el Bono por Hijo

Ser madre y haber cumplido 65 años.

Tener cédula de identidad vigente. Si el trámite es realizado por una apoderada o apoderado, necesitará un poder notarial.

Debes haber residido en territorio chileno por un período de 20 años (continuos o discontinuos), contados desde que cumpliste 20 años. Asimismo, tienes que haber residido en Chile al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la solicitud de la bonificación.

Adicionalmente, se exigirá que te encuentres en alguno de estos escenarios: