Madres jubiladas recibirán bono de hasta $952 mil: Revisa los requisitos y si lo obtienes - Chilevisión

El Bono por Hijo es un beneficio económico que entrega el Estado a las mujeres que sean madres jubiladas por cada hijo nacido vivo o adoptado.
La ayuda busca aumentar la pensión de la madre biológica o adoptiva a partir de los 65 años, por lo que este bono no se paga al momento del nacimiento del hijo, sino al momento en que la mujer recibe su pensión.
A continuación te detallamos en qué consiste el Bono por Hijo y cómo puedes revisar si lo obtienes.
El monto del Bono por Hijo será diferente dependendieno de la fecha de nacimiento de los descendientes:
Actualmente, el ingreso mínimo mensual es de $529.000, por lo que aquellas madres que cumplan los requisitos y cuyos hijos hayan nacido durante este sueldo mínimo podrían recibir hasta $952.200.
Para ser beneficiaria del Bono por Hijo la persona debe cumplir con los siguientes requisitos:
Para conocer si eres beneficiaria del Bono por Hijo, debes ingresar tu RUT y fecha de nacimiento en el sitio web de ChileAtiende
