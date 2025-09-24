Madres jubiladas recibirán bono de hasta $952 mil: Revisa los requisitos y si lo obtienes - Chilevisión

El Bono por Hijo es un aporte monetario que entrega el Estado a las madres jubiladas, ya sean biológicas o adoptivas, por cada hijo que se encuentre vivo.

El Bono por Hijo es un beneficio económico que entrega el Estado a las mujeres que sean madres jubiladas por cada hijo nacido vivo o adoptado.

La ayuda busca aumentar la pensión de la madre biológica o adoptiva a partir de los 65 años, por lo que este bono no se paga al momento del nacimiento del hijo, sino al momento en que la mujer recibe su pensión.

A continuación te detallamos en qué consiste el Bono por Hijo y cómo puedes revisar si lo obtienes.

Cuáles son los montos del Bono por Hijo 2025

El monto del Bono por Hijo será diferente dependendieno de la fecha de nacimiento de los descendientes:

Las mujeres con hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009 recibirán el equivalente al salario mínimo de julio de ese año, el cual, de acuerdo a los registros, corresponde a $165.000 por cada uno de ellos.

nacidos antes En el caso de los que nacieron posterior al 1 de julio de 2009, el monto es equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales, dependiendo del mes en que hayan nacido.

Actualmente, el ingreso mínimo mensual es de $529.000, por lo que aquellas madres que cumplan los requisitos y cuyos hijos hayan nacido durante este sueldo mínimo podrían recibir hasta $952.200.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Requisitos para recibir el Bono por Hijo

Para ser beneficiaria del Bono por Hijo la persona debe cumplir con los siguientes requisitos:

Ser madre y haber cumplido 65 años .

. Recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU)

Estar afiliada a alguna AFP y haber obtenido tu pensión desde el 1 de julio de 2009.

Si no está afiliada a un régimen previsional, debe recibir una Pensión de Sobrevivencia (con Aporte Previsional Solidario de Vejez) otorgada por una AFP, compañía de seguros o el Instituto de Previsión Social (IPS), a contar del 1 de julio de 2009.

Debes haber residido en territorio chileno por un período de 20 años (continuos o discontinuos), contados desde que cumplió 20 años. Asimismo, tienes que haber residido en Chile al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la solicitud de la bonificación.

(continuos o discontinuos), contados desde que cumplió 20 años. Asimismo, tienes que haber residido en Chile al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la solicitud de la bonificación. Tener cédula de identidad vigente.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Bono por Hijo: revisa con tu RUT si lo recibes

Para conocer si eres beneficiaria del Bono por Hijo, debes ingresar tu RUT y fecha de nacimiento en el sitio web de ChileAtiende

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser redirigido al sitio de ChileAtiende donde podrás revisar si eres beneficiaria del Bono por Hijo: