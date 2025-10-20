 Personas que cumplan cuatro requisitos reciben $250 mil pesos todos los meses: Consulta con RUT si te corresponde - Chilevisión
20/10/2025 10:32

Pensión de Invalidez sube su monto: Consulta con tu RUT cuánto recibes todos los meses

Hace unas semanas el monto subió e igualó a otro importante aporte estatal.

Publicado por CHV Noticias

La Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) es un beneficio económico que todos los meses entrega el Estado de Chile a personas que cumplan los requisitos.

Se trata de una ayuda trascendental para quienes la reciben. Además, la principal novedad es que aumentó en septiembre de este año, ajustándose al valor de otro importante aporte. 

A continuación, consulta con tu RUT si te corresponde, cuál es el monto mensual y los requisitos para acceder.

Consulta con tu RUT

La Pensión Básica Solidaria de Invalidez es un beneficio estatal, por lo que puedes consultar si lo recibes a través de los canales de ChileAtiende.

En este caso, mediante el Sistema Integrado de Beneficios Solidarios, al que puedes acceder haciendo clic acá o pinchando en la imagen a continuación:

Completando tus datos, como RUN y fecha de nacimiento, el portal arrojará un resultado. Si quieres optar por el beneficio, debes completar el proceso con ClaveÚnica.

En cambio, si prefieres hacerlo de manera presencial, puedes hacerlo en sucursales de ChileAtiende llevando tu cédula y copia de dictamen de invalidez.

Sube la Pensión de Invalidez: Este es el monto actualizado a octubre 2025

El monto de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez subió de $224 mil a $250 mil pesos para todos los beneficiarios.

¿La razón? Un ajuste impulsado para igualar la PGU (Pensión Básica Solidaria), que actualmente también entrega ese monto. 

Requisitos para acceder a la Pensión de Invalidez 

Existen cuatro requisitos esenciales para recibir la Pensión Básica Solidaria de Invalidez:

  • Tener entre 18 y 64 años.
  • No tener derecho a una pensión en ningún régimen previsional como titular o persona beneficiaria de una pensión de sobrevivencia.
  • Integrar un grupo familiar perteneciente al 80% más vulnerable, determinado por el puntaje de focalización.
  • Acreditar 5 años como mínimo de residencia en Chile durante los últimos 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

