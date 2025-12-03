Festival REC 2026: Revelan quién sería la productora a cargo del evento y la parrilla de artistas - Chilevisión

Mientras que la seguridad contempla un equipo de 600 guardias, los artistas latinoamericanos van desde Beto Cuevas a la banda Ataque 77. Acá te contamos todos los detalles.

Este martes se cerró la licitación para las productoras interesadas en desarrollar el Festival REC 2026 en Concepción y con ello también se reveló parte de la parrilla de artistas que podría estar presente.

Durante el proceso se presentaron tres ofertas, dos de ellas venían de la empresa Pulired Ltda. y la otra provenía de la productora Sono.

¿Quién ganó la licitación del Festival REC 2026?

Según informó Radio BioBio es Sono quien tiene más probabilidades de ganar la licitación, dado que Pulired Ltda. presentó ofertas que no se ajustaban a las bases.

En cambio, Sono contempló un servicio de 600 guardias de seguridad con turnos de 12 horas, al menos 200 baños químicos portátiles para el público y un plan de seguridad completo que abarca desde los artistas hasta los bienes dentro del recinto.

Por otro lado, la productora presentó una parrilla de artistas para el evento; sin embargo son todos latinoamericanos, dado que la lista internacional será presentada una vez que la licitación sea adjudicada.

¿Cuál es la propuesta de artistas para el REC 2026?