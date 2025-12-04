 Alerta Roja en Valparaíso: Incendio forestal obliga evacuación inmediata vía SAE - Chilevisión
04/12/2025 08:42

Alerta Roja en Valparaíso por incendio forestal: Senapred ordena evacuación vía SAE

El organismo señaló que existe riesgo inminente para 20 viviendas y se procedió con la evacuación de habitantes del sector de La Isla mediante una alerta de mensajería SAE. 

Publicado por Fernanda Valdenegro

La madrugada de este jueves el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Valparaíso debido a un incendio forestal.

El siniestro afecta a la población La Isla en el cerro San Roque, sector que fue llamado a evacuar mediante una alerta de mensajería SAE

Según informó el organismo, hasta el momento se realizó una evacuación de 15 personas debido a que el incendio representa una "amenaza inminente a 20 viviendas". 

En el lugar se encuentran trabajando brigadas de Conaf y compañías del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, sumado al apoyo de voluntarios de Viña del Mar.

“Con esta declaración de Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres”, detalló Senapred.

