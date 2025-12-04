Alerta Roja en Valparaíso: Incendio forestal obliga evacuación inmediata vía SAE - Chilevisión

El organismo señaló que existe riesgo inminente para 20 viviendas y se procedió con la evacuación de habitantes del sector de La Isla mediante una alerta de mensajería SAE.

La madrugada de este jueves el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Valparaíso debido a un incendio forestal.

El siniestro afecta a la población La Isla en el cerro San Roque, sector que fue llamado a evacuar mediante una alerta de mensajería SAE.

Según informó el organismo, hasta el momento se realizó una evacuación de 15 personas debido a que el incendio representa una "amenaza inminente a 20 viviendas".

#SENAPREDInforma, por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sector Camino Real, población La Isla, en la comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso.#SENAPRED activó mensajería SAE.



Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta.

En el lugar se encuentran trabajando brigadas de Conaf y compañías del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, sumado al apoyo de voluntarios de Viña del Mar.

“Con esta declaración de Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres”, detalló Senapred.