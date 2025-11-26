 Alerta por incendio forestal: Senapred solicita evacuar sector de Laguna Verde en Valparaíso - Chilevisión
Minuto a minuto
Así fue la detención en la carretera Austral de hombre venezolano que acosaba a menor de 16 años en Osorno Vanessa Kaiser ante eventual llegada de Kast a La Moneda: “Nos van a hacer otro golpe de Estado” Detienen a sujeto extranjero que acosaba y amenazaba a menor de 16 años en Osorno Alerta roja por incendio forestal: Senapred solicita evacuar sector de Laguna Verde en Valparaíso Centro de estudiantes se manifiesta por videos sexuales de estudiantes en aulas y frente a sus compañeros en la UC
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/11/2025 17:04

Alerta roja por incendio forestal: Senapred solicita evacuar sector de Laguna Verde en Valparaíso

El organismo activó los protocolos de emergencia por un siniestro en El Leoncillo, en Laguna Verde, región de Valparaíso.

Publicado por CHV Noticias

Hace instantes, Senapred declaró alerta roja por un incendio forestal en el sector El Leoncillo, en Laguna Verde, región de Valparaíso.

El siniestro se habría originado en el sector durante la tarde de este martes y, hasta el momento, habría afectado cerca de 0,5 hectáreas, según el primer reporte.

Debido al avance de las llamas, se ha movilizado el cuerpo de Bomberos de Valparaíso, así como 9 brigadas y 3 aviones de Conaf.  

Más temprano, el organismo había solicitado evacuar el área afectada.

Según reportó el organismo a través de redes sociales, el anuncio está siendo acompañado de la activación de mensajería SAE.

En desarrollo...

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Jara o Kast? Encuestas pronostican a quién irían los votos de Parisi en segunda vuelta

Lo último

Lo más visto

¿Jara o Kast? Encuestas pronostican a quién irían los votos de Parisi en segunda vuelta

Tras los resultados del pasado 16 de noviembre, los votantes del líder del PDG se convierten en un factor determinante que podría inclinar el resultado final.

26/11/2025

Daniela Castro reveló inesperado hallazgo que complica su salud: “Descubrieron otras cosa”

La participante de Fiebre de Baile contó la razón por la que ha estado alejada de la pista esta semana y reveló que una consulta de urgencia la semana pasada cambió completamente su panorama.

26/11/2025

Cámara la captó: El detalle que vinculó a Yuyuniz Navas en investigación por crimen de La Reina

Imágenes exclusivas del matinal Contigo en la Mañana muestran a la actriz transitando por el sector el mismo día del crimen. "No tiene ninguna calidad jurídica en el proceso", aclaró su abogada.

26/11/2025

VIDEO | “Es un poco tonto”: La versión del Puma Rodríguez tras escandalosa expulsión de vuelo en Ecuador

El cantante venezolano salió al paso del video que se viralizó en redes sociales. En las imágenes, aparece el momento en que debió desembarcar la aeronave.

26/11/2025