Alerta por incendio forestal: Senapred solicita evacuar sector de Laguna Verde en Valparaíso - Chilevisión

El organismo activó los protocolos de emergencia por un siniestro en El Leoncillo, en Laguna Verde, región de Valparaíso.

Hace instantes, Senapred declaró alerta roja por un incendio forestal en el sector El Leoncillo, en Laguna Verde, región de Valparaíso.

El siniestro se habría originado en el sector durante la tarde de este martes y, hasta el momento, habría afectado cerca de 0,5 hectáreas, según el primer reporte.

Debido al avance de las llamas, se ha movilizado el cuerpo de Bomberos de Valparaíso, así como 9 brigadas y 3 aviones de Conaf.

Más temprano, el organismo había solicitado evacuar el área afectada.

Según reportó el organismo a través de redes sociales, el anuncio está siendo acompañado de la activación de mensajería SAE.

En desarrollo...