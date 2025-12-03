 Senapred solicita evacuar sectores de Las Cabras en la región de O’Higgins por incendio forestal - Chilevisión
03/12/2025 15:21

Senapred solicita evacuar sectores de Las Cabras en la región de O’Higgins por incendio forestal

Se informó que para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó mensajería SAE.

Este miércoles, y debido a un incendio forestal, Senapred solicitó evacuar los sectores de las Animas y El Manzano, en la comuna de Las Cabras, Región de O’Higgins.

Se informó que para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres activó mensajería SAE (Sistema de Alerta de Emergencias). 

"RECUERDA actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta", agregó la entidad. 
