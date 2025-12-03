Senapred solicita evacuar sectores de Las Cabras en la región de O’Higgins por incendio forestal - Chilevisión

Se informó que para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó mensajería SAE.
Este miércoles, y debido a un incendio forestal, Senapred solicitó evacuar los sectores de las Animas y El Manzano, en la comuna de Las Cabras, Región de O’Higgins.
Se informó que para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres activó mensajería SAE (Sistema de Alerta de Emergencias).
¡#ATENCIÓN! Por incendio forestal, solicita evacuar los sectores las Animas y El Manzano,en la comuna de Las Cabras, Región de O’Higgins. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.— SENAPRED (@Senapred) December 3, 2025
RECUERDA actuar con calma y… pic.twitter.com/dImJDCM8EU