Senapred solicita evacuar sectores de Las Cabras en la región de O’Higgins por incendio forestal - Chilevisión

Este miércoles, y debido a un incendio forestal, Senapred solicitó evacuar los sectores de las Animas y El Manzano, en la comuna de Las Cabras, Región de O’Higgins.

Se informó que para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres activó mensajería SAE (Sistema de Alerta de Emergencias).

