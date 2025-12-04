Javier Olivares confirmó que votará por Kast tras consulta del PDG que se decantó por nulo o blanco en balotaje - Chilevisión

El diputado electo del Partido de la Gente señaló que "el partido no es dueño de los votos de absolutamente nadie" y que "a mí nadie me obliga cómo votar, eso es ilegal".

El diputado electo Javier Olivares se desmarcó de la decisión de votar nulo en la segunda vuelta presidencial adoptada por su partido, el Partido de la Gente, y anunció que apoyará al candidato republicano José Antonio Kast.

"A mí nadie me obliga cómo votar, eso es ilegal. Yo no voy a votar ni nulo ni tampoco voy a votar por la señora comunista porque no creo en el comunismo", expresó a La Tercera tras la consulta digital que realizó la colectividad.

En la misma línea indicó que: "No es difícil imaginar por quién yo podría haber votado".

"Yo creo que el Partido de la Gente no debería inclinarse con ninguna candidatura, porque en el fondo el PDG es precisamente eso", reflexionó.

El periodista declaró que "yo no me pierdo" y que "el comunismo jamás, bajo ningún punto de vista. Así que lo dicho, dicho está, y evidentemente no me desdigo de nada lo que haya dicho anteriormente".

"Yo jamás votaría comunista, estoy muy lejos del comunismo", subrayó en la entrevista. "Y por supuesto que voy a votar por la otra opción para que este país no se pierda en son de esta teoría tan pésima como es el comunismo".

Respecto a la consulta realizada para definir la postura del PDG de cara al balotaje, Olivares fue tajante: "No es una obligación. Es decir, nadie puede obligar a nadie a votar de esta o tal manera. El partido no es dueño de los votos de absolutamente nadie", zanjó.