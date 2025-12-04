 Javier Olivares confirmó que votará por Kast tras consulta del PDG que se decantó por nulo o blanco en balotaje - Chilevisión
Minuto a minuto
Así cayó mafia china de barrio Meiggs: Qué rol tendría carabinero detenido y cómo operaban “Es falso”: Gobierno responde a Kast por dichos sobre cifras de femicidios en Chile Alerta Roja en Valparaíso por incendio forestal: Senapred ordena evacuación vía SAE Javier Olivares confirmó que votará por Kast tras consulta del PDG que se decantó por nulo o blanco en balotaje ¿Responsabilidad del conductor? Reportan accidentes por contenedores mal estibados
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/12/2025 07:44

Javier Olivares confirmó que votará por Kast tras consulta del PDG que se decantó por nulo o blanco en balotaje

El diputado electo del Partido de la Gente señaló que "el partido no es dueño de los votos de absolutamente nadie" y que "a mí nadie me obliga cómo votar, eso es ilegal".

Publicado por CHV Noticias

El diputado electo Javier Olivares se desmarcó de la decisión de votar nulo en la segunda vuelta presidencial adoptada por su partido, el Partido de la Gente, y anunció que apoyará al candidato republicano José Antonio Kast.

"A mí nadie me obliga cómo votar, eso es ilegal. Yo no voy a votar ni nulo ni tampoco voy a votar por la señora comunista porque no creo en el comunismo", expresó a La Tercera tras la consulta digital que realizó la colectividad.

En la misma línea indicó que: "No es difícil imaginar por quién yo podría haber votado".

"Yo creo que el Partido de la Gente no debería inclinarse con ninguna candidatura, porque en el fondo el PDG es precisamente eso", reflexionó.

El periodista declaró que "yo no me pierdo" y que "el comunismo jamás, bajo ningún punto de vista. Así que lo dicho, dicho está, y evidentemente no me desdigo de nada lo que haya dicho anteriormente".

"Yo jamás votaría comunista, estoy muy lejos del comunismo", subrayó en la entrevista. "Y por supuesto que voy a votar por la otra opción para que este país no se pierda en son de esta teoría tan pésima como es el comunismo".

Respecto a la consulta realizada para definir la postura del PDG de cara al balotaje, Olivares fue tajante: "No es una obligación. Es decir, nadie puede obligar a nadie a votar de esta o tal manera. El partido no es dueño de los votos de absolutamente nadie", zanjó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Acaba el plazo: Postula acá al Subsidio Eléctrico y obtén el descuento en la cuenta de la luz

Lo último

Lo más visto

¡Le enrostró antiguo impasse! Princesa Alba encaró a Faloon y ella tomó revancha en el backstage

La cantante y la modelo tuvieron una intensa discusión en Fiebre de Bailem luego de que un problema en la pista. Incluso se sacaron los trapitos al sol por compañerismo.

04/12/2025

Con mochila de delivery y huyó en scooter: Los crudos antecedentes del ataque en Barrio Bellavista

En el lugar se encontró evidencia balística correspondiente a los cinco disparos que percutó el autor. La víctima, de nacionalidad haitiana, fue trasladada al Hospital San José, donde permanece en riesgo vital.

04/12/2025

Impacto en Fiebre de Baile: Dani Castro abandona el programa tras revelar delicado estado de salud

En el último capítulo del programa, Diana Bolocco sorprendió al comunicar la decisión de la influencer. "No puede seguir por temas de salud", afirmó.

04/12/2025

VIDEO | Cámaras captan ataque en Bellavista: Acribillaron a hombre con 5 disparos y está en riesgo vital

La madrugada de este jueves, un ciudadano de nacionalidad haitiana recibió una ráfaga de disparos tras una discusión en el barrio Bellavista.

04/12/2025