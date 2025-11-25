“Bastantes cosas en común...”: Javier Olivares responde a dichos de Kaiser sobre bancada del PDG - Chilevisión

El diputado electo del Partido de la Gente le contestó al excandidato Johannes Kaiser luego de que sostuviera que "no puedes poner a Pamela Jiles con el señor Olivares en una bancada y pensar que va a funcionar".

El diputado electo Javier Olivares del Partido de la Gente (PDG) respondió a los recientes dichos del excandidato presidencial Johannes Kaiser.

El líder el Partido Nacional Libertario sostuvo en Radio Infinita que "el PDG no es un partido ideológico", dando a entender que existen múltiples diferencias entre los integrantes de su bancada al momento de legislar.

En la misma línea, Kaiser reflexionó que "no puedes poner a Pamela Jiles, con toda su historia política y que además me cae muy bien ella, con el señor Olivares en una bancada y pensar que esa cuestión va a funcionar".

Javier Olivares responde a dichos de Johannes Kaiser

Durante una entrevista en Hoy Es Noticia de CNN, el parlamentario del PDG se refirió a las acusaciones de Kaiser y respondió sobre supuestas diferencias al interior de la futura bancada de la tienda liderada por Franco Parisi.

"Tenemos bastantes cosas en común con Pamela Jiles", indicó Olivares.

Asimismo, tuvo palabras para adelantar la labor que tendrá Franco Parisi en ordenar los parlamentarios de su partido (PDG): "Vamos a tratar de hacerle caso en lo que más se pueda", cerró el ex panelista de televisión.