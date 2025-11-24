 “No gastó $10 millones”: Johannes Kaiser puso en duda financiamiento de campaña de Franco Parisi - Chilevisión
24/11/2025 14:19

“No gastó $10 millones”: Johannes Kaiser puso en duda financiamiento de campaña de Franco Parisi

La ex carta presidencial del Partido Nacional Libertario cuestionó los gastos del líder del PDG. Además, criticó el posible rol de algunos de los parlamentarios electos por la tienda.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

El ex candidato presidencial Johannes Kaiser apuntó a Franco Parisi por los gastos de su campaña presidencial 2025.

El líder del Partido Nacional Libertario declaró en Radio Infinita: "Quiero ver en la rendición del Servel que todo eso se refleje... porque no se gastó 10 de millones de pesos en su campaña".

"Y el que me diga que esa es la cifra, no corresponde. ¿Y quién los financió?", preguntó el exdiputado, quien también tuvo palabras positivas para el desempeño del líder del Partido de la Gente en la primera vuelta presidencial.

"Hizo una interesantísima campaña, completamente fuera del radar. Trabajó mucho el WhatsApp, el Telegram, el Facebook. Utilizó Cambridge Analytica, que es un sistema para identificar grupos de interés... por eso salió con autos tuneados, atendió un nicho", expuso.

"Si te das cuenta, es la única candidatura a la cual ni la prensa ni el resto de los candidatos le sacó la mugre. De la mano de las encuestas, no se consideraba suficientemente relevante como para sacarle la mugre. De alguna manera no era un target", agregó.

Kaiser por Jiles y Olivares: "No va a funcionar"

Johannes Kaiser también cuestionó el futuro rol que tendrán Pamela Jiles y Javier Olivares en la nueva bancada del PDG, pues puso en duda la contribución que tendrán los periodistas en la Cámara de Diputadas y Diputados.

"Tú no puedes poner a Pamela Jiles, con toda su historia política, y por lo demás me cae muy bien, con el señor Olivares en una bancada y pensar que esa cuestión va a funcionar", declaró.

Junto con lo anterior, Kaiser reflexionó: "El problema que se produce una vez que tú tienes una bancada de diputados, es que dicen, ‘bueno, ni facho, ni comunacho’, pero los proyectos de ley que entran y que tú tienes que decidir sobre esos proyectos tienen un alma política".

