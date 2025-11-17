Kaiser arremetió contra Parisi tras Elecciones 2025: Lo acusó de “poner en venta su respaldo político” - Chilevisión

Tras conocer que obtuvo el tercer lugar, el líder del Partido de la Gente dijo que tanto Jara como Kast debían "ganarse los votos", en alusión a su eventual apoyo a un candidato en segunda vuelta. Tras esto, Kaiser respondió.

Tras darse a conocer los resultados de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, el ahora ex candidato presidencial Johannes Kaiser lanzó una arremetida contra su excontendor Franco Parisi.

A tráves de su cuenta en la plataforma X, el otrora abanderado del Partido Nacional Libertario se dirigió a su homólogo del Partido de la Gente tras unas declaraciones que emitió desde su comando.

"Parisi no se demoró ni 5 minutos en poner en venta su respaldo político...”, escribió el líder de la colectividad, en respuesta a unas declaraciones del economista donde dejó entrever futuras negociaciones con Jara y Kast.

Los dichos de Parisi tras obtener el tercer lugar

Los dichos de Kaiser ocurren luego del porcentaje obtenido por Parisi en los comicios presidenciales: alcanzó casi el 20 por ciento de los votos, por lo que podría jugar un papel fundamental en el balotaje del próximo 14 de diciembre.

En vista de lo anterior, y anticipándose a los eventuales acuerdos con otros candidatos, envió un directo mensaje a los dos aspirantes que siguen en carrera para La Moneda.

"Fue una campaña muy linda, pero muy injusta", dijo desde su comando. "Nos manipularon las encuestas, perdimos bastante con esto que dijeron que era voto perdido, y lo lamento por Chile", expresó.

Luego, sobre un posible apoyo a alguna de las candidaturas que pasaron a segunda vuelta, manifestó que "yo no ando firmando cheques en blanco a nadie, eso es una falta de respeto".

Aún así, no dejó pasar la oportunidad y agregó: "Les tengo una mala noticia a los candidatos: gánense los votos. Necesito gestos de ellos. El Partido de la Gente no necesita ningún favor”.