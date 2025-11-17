¿Cómo les fue a los famosos en las Elecciones 2025? Los que llegarán al Congreso y los que perdieron - Chilevisión

En una jornada marcada por alta expectación, distintas figuras de las comunicaciones, la cultura y el deporte se convirtieron en nuevos parlamentarios.
Las elecciones parlamentarias de este domingo dejaron una sorpresa mediática: varios rostros del espectáculo chileno lograron un escaño en el Congreso, trasladando su popularidad televisiva y presencia pública al terreno político.
El recordado locutor radial y exrostro televisivo logró un cupo en la Cámara de Diputados y Diputadas, representando al Partido de la Gente (PDG).
El periodista y escritor, conocido como Dr. File, resultó electo diputado como representante del PDG.
El actor y exconvencional fue elegido diputado, siendo una de las cartas fuertes del Frente Amplio en su distrito. El hijo de Patricio Achurra llegará al Parlamento tras desempeñarse como director de la División de Organizaciones Sociales (DOS) en el actual gobierno.
El exárbitro y exalcalde de Coihueco aseguró su cupo en la Cámara Baja, como carta de Renovación Nacional.
El ex seleccionado nacional de básquetbol resultó electo como representante del PDG.
