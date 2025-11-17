 ¿Cómo les fue a los famosos en las Elecciones 2025? Los que llegarán al Congreso y los que perdieron - Chilevisión
17/11/2025 10:25

¿Cómo les fue a los famosos en las Elecciones 2025? Los que llegarán al Congreso y los que perdieron

En una jornada marcada por alta expectación, distintas figuras de las comunicaciones, la cultura y el deporte se convirtieron en nuevos parlamentarios.

Publicado por CHV Noticias

Las elecciones parlamentarias de este domingo dejaron una sorpresa mediática: varios rostros del espectáculo chileno lograron un escaño en el Congreso, trasladando su popularidad televisiva y presencia pública al terreno político.

En una jornada marcada por alta expectación, distintas figuras de las comunicaciones, la cultura y el deporte se convirtieron en nuevos parlamentarios.

Famosos electos en las parlamentarias 2025

  • Javier Olivares (Distrito 6)

El recordado locutor radial y exrostro televisivo logró un cupo en la Cámara de Diputados y Diputadas, representando al Partido de la Gente (PDG).

  • Cristián Contreras (Distrito 8)

El periodista y escritor, conocido como Dr. File, resultó electo diputado como representante del PDG.

    • Ignacio Achurra (Distrito 14)

    El actor y exconvencional fue elegido diputado, siendo una de las cartas fuertes del Frente Amplio en su distrito. El hijo de Patricio Achurra llegará al Parlamento tras desempeñarse como director de la División de Organizaciones Sociales (DOS) en el actual gobierno.

    • Carlos Chandía (Distrito 19)

    El exárbitro y exalcalde de Coihueco aseguró su cupo en la Cámara Baja, como carta de Renovación Nacional.

    • Patricio Briones (Distrito 20)

    El ex seleccionado nacional de básquetbol resultó electo como representante del PDG.

    Famosos reelectos en las parlamentarias 2025

    • Pamela Jiles (PDG), periodista - diputada reelecta en Distrito 12.
    • Hotuiti Teao (Ind), exmodelo y conductor de TV - diputado reelecto en Distrito 7.
    • Marisela Santibáñez (Ind), actriz - diputada reelecta en Distrito 14.
    • Andrés Longton (RN), abogado y ex chico reality - Senador electo por la región de Valparaíso.

    Los famosos que NO resultaron electos

    Distrito 7:

    • Felipe Ríos, actor (Partido Liberal)
    • Marlen Olivarí, modelo (IND)
    • Jorge Garcés, exentrenador (IND)

    Distrito 8:

    • Juan Carlos "Pollo" Valdivia, animador (IND-DC)
    • Gonzalo Egas, exchico reality (Demócratas)

    Distrito 9:

    • Aldo Duque, abogado (IND)
    • Felipe Vidal, animador (IND)
    • Ariel Mateluna, actor (IND–Partido Acción Humanista)

    Distrito 10

    • Juan Pablo Sáez, actor (IND)
    • Sandra Solimano, actriz (IND)
    • María Luisa Cordero, médica (IND)
    • Jean Pierre, hijo de Eduardo Bonvallet (IND), lista Cambio por Chile

    Distrito 12

    • Li Fridman, actriz (IND–PS)

    Distrito 13

    • Macarena Venegas, abogada (IND)

    Distrito 14

    • Pablo Herrera, cantante (IND)

    Distrito 15:

    • Patricio Laguna, modelo (IND)

    Senado

    • Carolina Marzán, actriz (PPD), 6ª Circunscripción (Valparaíso)
    • Ian Mac Niven, exfutbolista (Demócratas), 9ª Circunscripción (Maule)
    Así quedó el Senado y la Cámara de Diputados tras las Elecciones 2025

