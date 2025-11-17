Dos fueron electos: ¿Cómo les fue a los familiares de José Antonio Kast que compitieron por el Congreso? - Chilevisión

A la papeleta llegaron José Antonio Kast Adriasola, hijo de la carta presidencial, y los sobrinos del republicano, Tomás y Bárbara Kast Sommerhoff, todos como candidatos a diputados.

Este domingo se llevaron a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, donde la ciudadanía concurrió a elegir a los encargados de dirigir al país por los próximos años.

Los chilenos y chilenas escogieron por el próximo presidente/a de la República, la renovación de la mitad del Senado y la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En algunos distritos, esto dio origen a curiosidades y coincidencias, incluida una al interior de la familia del candidato presidencial José Antonio Kast: Su hijo y dos sobrinos compitieron por el Congreso.

Tres familiares de la carta del Partido Republicano llegaron a la papeleta, los tres en búsqueda de un escaño por la Cámara Baja, aunque en distintas partes del país. Revisa sus resultados a continuación.

¿Cómo les fue a los familiares de José Antonio Kast en las Elecciones 2025?

José Antonio Kast Adriasola

El hijo de José Antonio Kast, militante del Partido Republicano, postuló por conseguir un escaño como diputado en el Distrito 10, que incluye las comunas La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago.

El abogado obtuvo un 8,76%% de las preferencias (56.740 votos) y resultó electo en la lsita Cambio por Chile.

Bárbara Kast Sommerhoff

La hermana del senador Felipe Kast y sobrina de José Antonio Kast fue en cupo Evópoli por un lugar como diputada en el Distrito 21 de la Región del Biobío.

Eso incluye las comunas de Alto Bíobío, Antuco, Arauco, Cabrero, Contulmo, Cañete, Curanilahue, Laja, Lebu, Los Álamos, Los Ángeles, Lota, Mulchén, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosende, Santa Bárbara, Tirúa, Tucapel y Yumbel.

La gestora inmobiliaria tuvo una votación de 4,64% ( 18.112 votos) y no resultó electa.

Tomás Kast Sommerhoff

El hermano del senador Felipe Kast y sobrino de José Antonio Kast también fue bajo el paraguas de Evópoli como candidato a diputado en el Distrito 23, en la Región de La Araucanía.

Ese distrito corresponde a las comunas de Carahue, Cholchol, Cunco, Curarrehue, Freire, Gorbea, Loncoche, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Pitrufquén, Pucón, Saavedra, Temuco, Teodoro Schmidt, Toltén y Villarrica.

El ingeniero comercial registró un 8,14% de preferencias (34.870) y resultó electo en el pacto Chile grande y unido.

Cabe recordar que Felipe Kast, senador y otro conocido familiar del candidato presidencial, optó por no ir a la reeleción en La Araucanía.