Consultor digital: Revisa acá TODOS los resultados de las Elecciones 2025 - Chilevisión

Tras el cierre de las mesas a las 18:00 horas, de inmediato comenzó el conteo de votos de estas Elecciones 2025 donde los ciudadanos votaron para elegir presidente, diputados y en algunas regiones también senadores.

A través de la página web de CHV Noticias podrás ingresar a un consultor digital para ir viendo en línea los resultados de estas elecciones 2025.

De hecho, podrás filtrar entre presidentes, disputados o senadores, además de revisar por región, comuna y hasta los votos a nivel internacional.

Para poder acceder al consultor digital de CHV Noticias haz clic AQUÍ.