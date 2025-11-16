 Consultor digital: Revisa acá TODOS los resultados de las Elecciones 2025 - Chilevisión
Minuto a minuto
Consultor digital: Revisa acá TODOS los resultados de las Elecciones 2025 Elecciones Parlamentarias 2025: Así se reparten los escaños en Chile con el método D'Hondt “Si me atraso, ustedes...”: María José Quiroz sufrió percance mientras votaba en las Elecciones 2025 La nueva medida de seguridad de José Antonio Kast que se instaló en Las Condes 🔴 EN VIVO | Sigue acá el conteo de votos en estas Elecciones 2025
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/11/2025 18:29

Consultor digital: Revisa acá TODOS los resultados de las Elecciones 2025

A través de la página web de CHV Noticias podrás ingresar a un consultor digital para ir viendo en línea los resultados de estas elecciones 2025.

Publicado por CHV Noticias

Tras el cierre de las mesas a las 18:00 horas, de inmediato comenzó el conteo de votos de estas Elecciones 2025 donde los ciudadanos votaron para elegir presidente, diputados y en algunas regiones también senadores. 

A través de la página web de CHV Noticias podrás ingresar a un consultor digital para ir viendo en línea los resultados de estas elecciones 2025.

De hecho, podrás filtrar entre presidentes, disputados o senadores, además de revisar por región, comuna y hasta los votos a nivel internacional. 

Para poder acceder al consultor digital de CHV Noticias haz clic AQUÍ.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Resultados preliminares: Revisa cómo va el voto chileno en el extranjero para las Elecciones 2025

Lo último

Lo más visto

🔴 EN VIVO | Sigue acá el conteo de votos en estas Elecciones 2025

A las 18:00 inicia el conteo de votos de las mesas receptoras de sufragios en todo el país, en estas Elecciones 2025. Sigue aquí el proceso en vivo.

16/11/2025

“Un pequeño milagro”: Ex de Steffi Méndez anunció que será padre y la influencer respondió

Leo Méndez Jr, hermano de Steffi también reaccionó en duros términos al anuncio.

16/11/2025

"Si Kaiser pasa...": Pablo Chill-E lanza irónica promesa en medio de las Elecciones 2025

El reconocito artista urbano se mantuvo fiel a su estilo y utilizó su cuenta de X para cuestionar al candidato nacional libertario Johannes Kaiser.

16/11/2025

Resultados preliminares: Revisa cómo va el voto chileno en el extranjero para las Elecciones 2025

Se conocen los primeros resultados del voto chileno en el exterior, donde los países ubicados en Oceanía son tradicionalmente los primeros en cerrar sus mesas.

16/11/2025