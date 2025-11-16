¿Tu diputado fue electo? Revisa ACÁ los resultados de tu distrito en las Elecciones 2025 - Chilevisión

La ciudadanía escogió a los 155 diputados y diputadas que encabezarán la Cámara Baja por los próximos 4 años. Revisa acá los resultados por Distrito y si tu candidato fue electo.

El conteo de votos de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 está cerca de llegar a su fin y ya son muchos y muchas quienes se preguntan si sus candidatos fueron electos.

Dentro de los cargos de elección popular que se escogieron este domingo están los diputados, pues la Cámara Baja cambiará por completo su composición y por ello se votaron en todo el país.

Según datos del Servel, aún no está la totalidad de las mesas escrutadas, pero sí puedes saber quiénes van liderando en cada distrito electoral o en zonas geográficas específicas.

¿Dónde ver los resultados de las Elecciones 2025 de DIPUTADOS?

Para revisar el detalle en cada distrito electoral, debes hacer la búsqueda mediante la plataforma del Servicio Electoral o haciendo clic aquí.

Una vez allí, selecciona la opción "Diputados", que arrojará los resultados de las listas a nivel nacional.

A continuación, para conocer si tu candidato/a a diputado/a resultó electo, debes buscar por División Electoral. Completando los datos, llegarás hasta el Distrito.

Estando allí, solo debes buscar el nombre y fijarte si aparece con un ticket a un costado; eso significa que resultó estimativamente electo. Si no, no fue elegido.