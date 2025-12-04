Estudiantes técnico profesionales reciben $65 mil en diciembre: Revisa quiénes pueden obtenerlo - Chilevisión

Estudiantes o egresados de enseñanza media técnico profesional pueden postular al beneficio a través dela Junaeb, acreditando con un informe la realización de la práctica profesional.
Estudiantes y egresados de enseñanza media técnico profesional que realicen su práctica profesional pueden acceder a $65.000 gracias a la Beca Práctica Técnico Profesional.
El proceso se realiza mediante postulación a través de la Junaeb entre el 1 de diciembre de 2025 y el 13 de marzo de 2026.
La beca se entrega en un pago de una cuota, de libre disposición para el beneficiado, siempre y cuando se acredite la realización de la práctica profesional.
Requisitos para postular a la Beca Práctica Técnico Profesional
Quienes quieran acceder a la beca técnico profesional deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser estudiante de 3° medio o egresado/a de enseñanza media técnico profesional de un establecimiento educacional.
- Estar matriculado/a en algún establecimiento de Enseñanza Media Técnico Profesional para realizar el plan de práctica profesional (de acuerdo al Decreto Exento Nº 2.516, de 2007).
- Realizar o iniciar la práctica profesional durante el año en curso.
- El establecimiento educacional debe disponer de un informe del profesor del Liceo que supervisa la práctica que acredita que el estudiante realiza o inicia la práctica profesional durante el año en curso.
¿Cómo postular a la Beca Práctica Técnico Profesional?
Para postular a los $65 de la Beca Práctica Técnico Profesional debes seguir los siguientes pasos:
- Ingresa con tu RUT y contraseña al formulario de postulación disponible en el sitio web de Junaeb. Si no tienes tus credenciales, debes registrarte ingresando tus datos en el mismo link.
- El establecimiento educacional del que sea parte el posible beneficiario deberá disponer de un informe que acredite que se realizó la práctica en el periodo establecido.
- La postulación se puede realizar entre el 1 de diciembre de 2025 y el 13 de marzo de 2026.