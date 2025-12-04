Estudiantes técnico profesionales reciben $65 mil en diciembre: Revisa quiénes pueden obtenerlo - Chilevisión

Estudiantes o egresados de enseñanza media técnico profesional pueden postular al beneficio a través dela Junaeb, acreditando con un informe la realización de la práctica profesional.

Estudiantes y egresados de enseñanza media técnico profesional que realicen su práctica profesional pueden acceder a $65.000 gracias a la Beca Práctica Técnico Profesional.

El proceso se realiza mediante postulación a través de la Junaeb entre el 1 de diciembre de 2025 y el 13 de marzo de 2026.

La beca se entrega en un pago de una cuota, de libre disposición para el beneficiado, siempre y cuando se acredite la realización de la práctica profesional.

Requisitos para postular a la Beca Práctica Técnico Profesional

Quienes quieran acceder a la beca técnico profesional deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser estudiante de 3° medio o egresado/a de enseñanza media técnico profesional de un establecimiento educacional.

Estar matriculado/a en algún establecimiento de Enseñanza Media Técnico Profesional para realizar el plan de práctica profesional (de acuerdo al Decreto Exento Nº 2.516, de 2007).

Realizar o iniciar la práctica profesional durante el año en curso.

El establecimiento educacional debe disponer de un informe del profesor del Liceo que supervisa la práctica que acredita que el estudiante realiza o inicia la práctica profesional durante el año en curso.

¿Cómo postular a la Beca Práctica Técnico Profesional?

Para postular a los $65 de la Beca Práctica Técnico Profesional debes seguir los siguientes pasos: