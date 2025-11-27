Bono Graduación Enseñanza Media: Si cumples tres requisitos puedes recibir $73 mil pesos directos y sin postular - Chilevisión

Este aporte económico consta de un pago único de $73.408 pesos, entregados directamente a la CuentaRUT del beneficiario/a en diciembre, y no requiere de postulación.

Se acerca fin de año y con ello son muchos y muchas que buscan alguna ayuda extra para enfrentar las festividades.

En ese sentido, existe el Bono Graduación de Cuarto Medio, entregado cada año por la Subsecretaría de Servicios Sociales a quienes cumplan una serie de requisitos.

Este aporte económico consta de un pago único de $73.408 pesos, entregados directamente a la CuentaRUT del beneficiario/a y no requiere de postulación.

Requisitos para recibir el Bono Graduación Cuarto Medio

Para ser beneficiario/a del Bono Graduación de Cuarto Medio, la persona debe cumplir con los siguientes requisitos esenciales:

Ser parte de algún programa de Chile Seguridades y Oportunidades (SSyOO).

Ser mayor de 24 años de edad y haber terminado tus estudios de cuarto medio en una institución reconocida por el Ministerio de Educación.

Haber obtenido la licencia de Enseñanza Media durante el periodo de participación efectiva en los programas de Chile Seguridades y Oportunidades (SSyOO).

¿Cómo solicitar el pago del Bono Graduación de Cuarto Medio?

El Bono Graduación de Cuarto Medio se hace en la CuentaRUT del beneficiario/a. No obstante, en el sitio web de la Ventanilla Única Social indican que se puede solicitar una modificación en la forma de pago.

Además, el bono se puede cobrar durante los primeros 6 meses de su pago. Si no lo cobras en ese periodo, se entenderá que renunciaste al beneficio.

En caso de que no cuentes con una CuentaRUT, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia te abrirá una en BancoEstado sin costo.