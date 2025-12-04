 ¿Qué pasa con Inna Moll? Cata Vallejos contesta a rumores por posible candidatura a Miss Universo Chile 2026 - Chilevisión
04/12/2025 13:47

¿Qué pasa con Inna Moll? Cata Vallejos contesta a rumores por posible candidatura a Miss Universo Chile 2026

La modelo aseguró que a veces se siente incómoda con las preguntas acerca de una futura postulación, debido a que "este es el momento de Inna".

Publicado por CHV Noticias

Cata Vallejos se refirió a los rumores que apuntan a que podría ser la candidata nacional al certamen Miss Universo Chile 2026.

La ex Calle 7 habló con Las Últimas Noticias sobre el tema y aseguró que este es el momento de Inna Moll, la actual Miss Universo Chile.

"Si es que me decido lo daría todo"

"Hace un par de años que me vienen sondeando para que entre a concursos, pero no se me pasaba por la cabeza", comenzó señalando la modelo.

En esa línea, indicó que: "Quedan muchos meses para eso y a veces me siento un poco incómoda cuando me lo preguntan porque la Inna es una de mis mejores amigas; es como mi hermana, a pesar de que vivamos en países diferentes".

"La quiero mucho, pero este es su momento y no hay que estropearlo con empezar a buscar la siguiente. Acaba de volver del Miss Universo, tiene que vivir su momento como miss hasta que entregue la corona", continuó Vallejos.

Cata explicó que "aún en mi cabeza no está el tema de postularme al concurso, y si es que me decido el otro año lo van a saber por mí y lo daría todo, como en todos los proyectos".

"Y mis mejores amigas, la Inna y Emilia Dides, serían mis mejores profesoras y ya me han contado lo bueno y lo malo", finalizó.

La actual Miss Universo Chile, Inna Moll, también se refirió a los rumores, revelando que: "Si el día de mañana Cata se decide, que para mí sería un sueño, será igual de personal su proceso".

"Como amiga me emociona mucho la idea de coronarla, pero sé que ella está muy preocupada por mí, y por ahora está concentrada en sus proyectos. La quiero empujar un poco, pero que ella decida con la mayor tranquilidad", aseguró la influencer. 

