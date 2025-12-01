 Inna Moll barrió con Paty Maldonado tras insultos: “El acoso que recibí gracias a ella fue triste” - Chilevisión
Madre de reo decapitado en Concepción demandó al Estado y exige casi $300 millones "Muchas especies están muriendo": Piden declarar Zona de Castástrofe en Lago Chungará tras masivo derrame de aceite Jean Paul Pineda fue formalizado por violación de morada: Esta es su medida cautelar Admisión 2026: Estas son las 10 carreras mejor pagadas al primer año de egreso "Cada uno en lo suyo": Ministro Cordero respondió críticas de Jara por conflicto en frontera con Perú
01/12/2025 07:51

Inna Moll barrió con Paty Maldonado tras insultos: “El acoso que recibí gracias a ella fue triste”

En su regreso a Chile, la representante nacional en Miss Universo 2025 respondió a los fuertes dichos de Patricia Maldonado, quien la tildó de "pésimo ejemplo".

Publicado por CHV Noticias

Inna Moll volvió este fin de semana a Chile después de su aplaudido paso por Miss Universo 2025. En su regreso, aprovechó para responder los insultos de Patricia Maldonado.

Desde un punto de prensa en el aeropuerto de Santiago, la modelo fue consultada sobre los dichos de la panelista de TV, quien la tildó de "estúpida" y "pésimo ejemplo" para el país después de la grabación de un polémico trend.

"Lo encuentro triste, porque todo el mundo siguió adelante y alguien como Patricia Maldonado, que tiene una voz súper importante y fuerte en nuestro país, se dedicó a decir palabras súper fuertes", partió diciendo.

Luego, Moll sostuvo que "la peor epidemia que tenemos ahora es el ciberbullying" y que "el acoso que recibí gracias a ella fue bastante triste y desalentador".

"No le quiero dar más pantalla, disfrútalo. Espero que lo hayas pasado bien destruyéndome (...) Fue una lloradita como siempre y a seguir", cerró la representante chilena.

La "guerra" de Paty Maldonado contra Inna Moll y su mamá

"Cuando tocó a mi mamá me dolió un poco más", transparentó Inna sobre las declaraciones de Maldonado.

Y es que la panelista de televisión también arremetió contra Ana María Bilbao, madre de la Miss Universo Chile, después de que saliera a defenderla de los insultos.

"En vez de haber apoyado a Ignacia, lo único que hizo fue descalificarla e insultarla públicamente. Ella (Maldonado) sabe que tiene audiencia y no puede hablar así de una chica como Ignacia, que lo ha dado todo", apuntó Bilbao.

Asimismo, sostuvo que Maldonado "se fue al chancho, no se lo permito y ojalá tenga la oportunidad de decírselo en su cara".

Por esta última frase, Patricia lanzó una dura advertencia si se encuentran alguna vez frente a frente. "Ojalá se encuentre conmigo y ojalá en un lugar bien público, porque ahí me va a conocer en persona”, arremetió.

