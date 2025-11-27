 Con pétalos en la cama: Inna Moll anunció su matrimonio con Carlos Frettlohr tras romántica propuesta - Chilevisión
Minuto a minuto
“Si quieres te lo googleo” y “miren los dichos de Boric”: Los momentos de Jara y Kast en foro de Elecciones 2025 Era estudiante de arquitectura: Lo que se sabe del universitario asesinado en su edificio en Santiago Desastre ambiental en Lago Chungará: Camión boliviano derramó 25.000 litros de aceite en bofedal “Irrespetuoso tu trato”: Dardos entre Jara y Kast marcan primer encuentro antes de segunda vuelta 2025 Asesinato en Santiago: Mataron de un disparo a joven en la puerta de su edificio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/11/2025 07:21

Con pétalos en la cama: Inna Moll anunció su matrimonio con Carlos Frettlohr tras romántica propuesta

La Miss Chile compartió la romántica propuesta que vivió con el empresario e influencer mexicano con quien lleva tres años de romance. "El hombre que derribó mis dudas, mis miedos y mis barreras", escribió.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Tras su exitoso paso por el Miss Universo, Inna Moll anunció que dará un impotante paso en su vida: Se comprometió en matrimonio con Carlos Frettlohr.

La Miss Chile compartió la noticia en su cuenta de Instagram junto a un carrusel con fotos de la romántica propuesta que preparó el influencer mexicano que también se dedica al negocio de venta y alquiler de yates.

Hoy celebramos un capítulo maravilloso de nuestras vidas. El hombre que derribó mis dudas, mis miedos y mis barreras con paciencia y verdad. Él me enseñó que amar no es perderse, sino encontrarse. Que puedo volar alto en mis sueños porque él siempre estará ahí, creyendo en mí. Y eso…vale más que todo”, escribió.

La influencer también agradeció por el camino que ha compartido con el empresario mexicano durante estos tres años de relación y recordó los cambios y nuevas experiencias que ha vivido los últimos meses.

Ninguna corona define a una mujer. Ningún título, ninguna competencia y mucho menos, ningún estado civil puede determinar quién eres o cuánto vales”, agregó. 

Finalmente, Inna Moll compartió una reflexión sobre el nuevo paso que dará con el mexicano y señaló que me caso con el corazón lleno y la frente en alto. Porque ser esposa no me hace menos libre, porque estar soltera no te hace menos completa, y porque ser mamá no debería jamás ser impedimento, nos hace mujeres más fuertes y capaces”.

Inna Moll se comprometió con Carlos Frettlohr

Publicidad

Destacamos

Noticias

Estos son todos los bonos estatales que puedes cobrar la última semana de noviembre

Lo último

Lo más visto

“Irrespetuoso tu trato”: Dardos entre Jara y Kast marcan primer encuentro antes de segunda vuelta 2025

Los candidatos presidenciales participaron esta mañana del "primer foro social", donde abordaron problemáticas como la pobreza, desigualdad e inequidad. Es su primer encuentro luego de las elecciones.

27/11/2025

Noche de tensión con el jurado: Querida estrella de Fiebre de Baile fue eliminada del programa

María José Quiroz, Faloon Larraguibel y Nicole "Luli" Moreno fueron las tres bailarinas que mostraron sus mejores movimientos para permanecer una semana más en competencia.

27/11/2025

“Señorita, se sienta...”: El motivo que originó severo reto de jueza a Daniela Aránguiz en audiencia

La magistrada perdió la paciencia con la panelista de TV, quien se conectó desde Miami a la audiencia por la querella de Juan David Rodríguez en su contra.

27/11/2025

“Es un alivio brutal”: Habla hermana de adolescente acosada en Osorno tras captura del hombre

Belén Castillo, joven que expuso el impactante caso en redes sociales, reaccionó a la captura del hombre en la Carretera Austral. "Han sido unos días brutalmente estresantes", afirmó.

27/11/2025