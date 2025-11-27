Con pétalos en la cama: Inna Moll anunció su matrimonio con Carlos Frettlohr tras romántica propuesta - Chilevisión

La Miss Chile compartió la romántica propuesta que vivió con el empresario e influencer mexicano con quien lleva tres años de romance. "El hombre que derribó mis dudas, mis miedos y mis barreras", escribió.

Tras su exitoso paso por el Miss Universo, Inna Moll anunció que dará un impotante paso en su vida: Se comprometió en matrimonio con Carlos Frettlohr.

La Miss Chile compartió la noticia en su cuenta de Instagram junto a un carrusel con fotos de la romántica propuesta que preparó el influencer mexicano que también se dedica al negocio de venta y alquiler de yates.

“Hoy celebramos un capítulo maravilloso de nuestras vidas. El hombre que derribó mis dudas, mis miedos y mis barreras con paciencia y verdad. Él me enseñó que amar no es perderse, sino encontrarse. Que puedo volar alto en mis sueños porque él siempre estará ahí, creyendo en mí. Y eso…vale más que todo”, escribió.

La influencer también agradeció por el camino que ha compartido con el empresario mexicano durante estos tres años de relación y recordó los cambios y nuevas experiencias que ha vivido los últimos meses.

“Ninguna corona define a una mujer. Ningún título, ninguna competencia y mucho menos, ningún estado civil puede determinar quién eres o cuánto vales”, agregó.

Finalmente, Inna Moll compartió una reflexión sobre el nuevo paso que dará con el mexicano y señaló que “me caso con el corazón lleno y la frente en alto. Porque ser esposa no me hace menos libre, porque estar soltera no te hace menos completa, y porque ser mamá no debería jamás ser impedimento, nos hace mujeres más fuertes y capaces”.

Inna Moll se comprometió con Carlos Frettlohr