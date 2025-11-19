VIDEO | Inna Moll deslumbró con su desfile en traje de baño en el Miss Universo 2025 - Chilevisión

La representante chilena en el certamen se lució primero con su traje típico y luego con una impecable pasarela en la que desfiló con un traje de dos piezas con el que buscará su lugar en las 30 mejores de la competencia.

Inna Moll sigue brillando con su participación en el Miss Universo 2025, y este miércoles participó del desfile oficial en traje de baño.

La representante chilena en el certamen de belleza deslumbró en la competencia preliminar, primero con su traje típico inspirado en la Patagonia y luego con su pasarela en bikini.

La candidata apareció en el escenario con un traje de baño de dos piezas en tono lila y se lució con su caminata en el Impact Arena en Pak Kret de Tailandia.

En esta estapa preliminar, Inna Moll buscará destacar para entrar en el Top 30 con las mejores de esta edición e ir en busca de la corona.

La gran final del Miss Universo 2025 se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre y se prodrá seguir en vivo a través de la plataforma de Youtube del certamen.

En esta instancia el voto del público también es crucial para ayuar a que la Miss Chile avance a las intancias decisivas y las votaciones estarán habilitadas hasta las 13:00 horas del este miércoles 19 de noviembre.

Revive la pasarela de Inna Moll en el Miss Universo