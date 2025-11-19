 ¡Impactante! Inna Moll deslumbró en Miss Universo 2025 con traje típico inspirado en la Patagonia - Chilevisión
19/11/2025 07:26

¡Impactante! Inna Moll deslumbró en Miss Universo 2025 con traje típico inspirado en la Patagonia

La representante chilena participó del clásico segmento del concurso, donde deslumbró con un traje diseñado por el tailandés Akarach Phusanaphong.

Publicado por CHV Noticias

Inna Moll, representante chilena en Miss Universo 2025, deslumbró este miércoles con su traje típico inspirado en la Patagonia.

La modelo participó en la esperada instancia con un diseño del tailandés Akarach Phusanaphong, conocido por sus vestuarios exclusivos para este tipo de concursos.

La elección de Inna estuvo compuesta por tonos claros relacionados a los glaciares, palomas blancas y una tela que, al extenderla, mostró la imagen de las Torres del Paine.

Cabe mencionar que en este clásico segmento de Miss Universo se busca que las candidatas expongan algo representantivo del país, fusionado con dominio, carisma y presencia escénica.

El siguiente paso de Inna Moll en Miss Universo 2025

Este miércoles Inna Moll, que ha sido una de las favoritas para algunos expertos, vivirá una jornada clave en Miss Universo 2025.

Tras deslumbrar con su traje típico, la modelo se prepara para el show preliminar del concurso que iniciará a eso de las 09:00 horas (Chile).

En esta instancia, las candidatas desfilarán en su vestido de gala que permitirá al jurado realizar una evaluación completa antes de anunciar a las semifinalistas.

Además, durante la mañana de este miércoles envió un mensaje para las familias de las víctimas de la tragedia de Torres de Paine: "Su belleza también se ve teñida de tristeza por la pérdida de turistas en la zona. Como chilena, envío mis condolencias a sus familias y abrazo a quienes cuidan y aman estos paisajes que nos pertenecen a todos".

Mira el traje típico de Inna Moll en Miss Universo:

