¡Solo quedan dos días! Revisa ACÁ como votar por Inna Moll en el Miss Universo 2025 - Chilevisión

La representante de Chile en el Miss Universo tiene altas probabilidades de llegar a la final del certamen, pero el voto del público es crucial para poder llegar al Top 30.
Este jueves 20 de noviembre se llevará a cabo la final del Miss Universo 2025 y la representante de nuestro país, Inna Moll se ha consolidado como una de las candidatas con más probabilidades de llegar dicha instancia.
Diversos missólogos han destacado la seguridad, carisma, desplante y delicadeza de Inna, quien también ha demostrado tener una buena relación con sus otras compañeras.
Sin embargo, para asegurar un cupo en el Top 30 del certamen es crucial el voto del público que es completamente gratuito, y que le permitió a Emilia Dides en 2024 avanzar en el certamen hasta quedar entre las 12 mejores del mundo.
Para hacer válido tu voto hay dos opciones, la primera es ver un video publicitario de manera gratuita y la segunda consiste en comprar votos. Su valor es en dólares y las opciones son las siguientes:
Las votaciones estarán habilitadas hasta las 13:00 horas del próximo miércoles 19 de noviembre, mientras que la gran final será este jueves 20 a las 22:00 horas.