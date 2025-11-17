 ¡Solo quedan dos días! Revisa ACÁ como votar por Inna Moll en el Miss Universo 2025 - Chilevisión
Minuto a minuto
Emergencia en Torres del Paine: Reportan tragedia con un turista muerto, un desaparecido y un hipotérmico Los exuniformados que llegan al Congreso: El giro del electorado hacia rostros vinculados al orden público Las grandes derrotas de las Elecciones 2025: Estos son los nombres que quedaron fuera del Congreso El derrumbe electoral de Evelyn Matthei: Cómo se fraguó la peor derrota en su vida política Las claves detrás de la sorprendente votación de Franco Parisi y su mensaje a Kast y Jara: “Gánense los votos”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/11/2025 19:43

¡Solo quedan dos días! Revisa ACÁ como votar por Inna Moll en el Miss Universo 2025

La representante de Chile en el Miss Universo tiene altas probabilidades de llegar a la final del certamen, pero el voto del público es crucial para poder llegar al Top 30.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves 20 de noviembre se llevará a cabo la final del Miss Universo 2025 y la representante de nuestro país, Inna Moll se ha consolidado como una de las candidatas con más probabilidades de llegar dicha instancia.

Diversos missólogos han destacado la seguridad, carisma, desplante y delicadeza de Inna, quien también ha demostrado tener una buena relación con sus otras compañeras.

Sin embargo, para asegurar un cupo en el Top 30 del certamen es crucial el voto del público que es completamente gratuito, y que le permitió a Emilia Dides en 2024 avanzar en el certamen hasta quedar entre las 12 mejores del mundo.

¿Cómo votar por Inna Moll en Miss Universe 2025?

  • Descarga la app Miss Universo disponible en Google Play o App Store.
  • Crea una cuenta con un correo electrónico y contraseña.
  • Selecciona tu país de residencia.
  • Agrega tu número de teléfono.
  • Haz clic en la sección "Vote".
  • Haz clic en la opción "People's Choise".
  • Busca a Inna Moll.

Para hacer válido tu voto hay dos opciones, la primera es ver un video publicitario de manera gratuita y la segunda consiste en comprar votos. Su valor es en dólares y las opciones son las siguientes:

  • 3 votos por 0,99 dólares ($916 pesos chilenos).
  • 15 votos por 4,99 dólares ($4.620 pesos chilenos).
  • 45 votos por 14,99 dólares ($13.879 pesos chilenos).
  • 100 votos por 29,99 dólares ($27.768 pesos chilenos).
  • 300 votos por 89,99 dólares ($83.324 pesos chilenos).
  • 1000 votos con un costo de 199,99 dólares ($185.175 pesos chilenos).

Las votaciones estarán habilitadas hasta las 13:00 horas del próximo miércoles 19 de noviembre, mientras que la gran final será este jueves 20 a las 22:00 horas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Así quedó el Senado y la Cámara de Diputados tras las Elecciones 2025

Lo último

Lo más visto

Así quedó el Senado y la Cámara de Diputados tras las Elecciones 2025

Tras las votaciones se sumarán 23 senadores a la Cámara Alta, mientras que en la Cámara Baja se definieron a los nombres que ocuparán los 155 escaños. Así fue la tendencia en estas elecciones.

17/11/2025

¿Cómo les fue a los famosos en las Elecciones 2025? Los que llegarán al Congreso y los que perdieron

En una jornada marcada por alta expectación, distintas figuras de las comunicaciones, la cultura y el deporte se convirtieron en nuevos parlamentarios.

17/11/2025

Cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico: Cuándo postular y cómo acceder a los $54 mil de descuento

A partir de la próxima semana las familias más vulnerables del país podrán postular al beneficio y obtener un descuento en el monto de las cuentas de la luz que se verá reflejado a partir del próximo año.

17/11/2025

Región por región: ¿Dónde ganó Jara, Kast y Parisi en la primera vuelta de Elecciones 2025?

Los resultados de este domingo dejaron un mapa político diverso, con diferencias claras entre el norte, centro y sur del país.

17/11/2025