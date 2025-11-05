 ¿Superó a Emilia Dides? Así fue el grito de “Chile” de Inna Moll en su debut en Miss Universo 2025 - Chilevisión
05/11/2025 15:24

¿Superó a Emilia Dides? Así fue el grito de “Chile” de Inna Moll en su debut en Miss Universo 2025

La joven modelo e influencer de 28 años hizo este miércoles su primera aparición en el certamen de belleza, que este año se está celebrando en Tailandia.

Este miércoles tuvo lugar la esperada ceremonia inaugural del Miss Universo 2025, instancia donde la modelo Inna Moll deslumbró con su hipnótico desplante en representación de Chile en el certamen de belleza.

La influencer, quien asistió por la comuna de Vitacura en la edición local del concurso, llegó hasta Tailandia con la misión de homologar la hazaña de Emilia Dides, quien el año pasado tuvo una destacada participación.

Una de sus primeras apariciones fue al hacer el tradicional grito: cada una de las aspirantes debió desfilar, plantarse frente al micrófono y gritar el nombre de su país de la forma que más les apetezca.

No hace falta decir que el de Dides fue viral y que hasta hoy es recordado en el inconsciente colectivo. Sin embargo, Moll optó por dejar la versión cantada y gritó el nombre de Chile con una entonación distinta y un poco más natural.

En cuanto a la vestimenta, la creadora de contenidos optó por delicado corset con diamantes incrustados y terminado en punta. La parte de abajo fue una falda larga en tono celeste con una abertura en la parte frontal.

Para el peinado, la joven de 28 años eligió llevar su pelo suelto, con volumen y marcadas ondas en la parte inferior. Tanto su maquillaje como sus aros estuvieron en tono con el atuendo.

