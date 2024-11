“Aquí, su reina”: Emilia Dides reaparece tras quedar en el Top 12 de Miss Universo - Chilevisión

"No gané la corona, pero me gané el corazón de ustedes", señaló la representante de Chile en el Miss Universo, quien abordó su sentir durante el certámen.

En exclusiva para Chilevisión, la representante de Chile en el Miss Universo 2024, Emilia Dides, agradeció al público por el cariño que le han brindado tras su paso por el certámen de belleza.

Emilia Dides agradeció el cariño tras su paso por Miss Universo

Además, Dides aseguró que "fue un momento súper emocionante" haber llegado hasta el Top 12 de la competencia, un lugar que no se obtenía desde hace 20 años en el país.

"No gané la corona, lo he dicho, pero gané el corazón de ustedes. Me llevo el corazón inflado de amor, inflado de energía para todo lo que se viene", cerró.

Revisa el video: