“Voy a llorar”: La emoción de Emilia Dides a pocos días de entregar su corona de Miss Universo - Chilevisión

Emilia Dides se emocionó al comentar que le quedan pocos días para hacer entrega de su corona como Miss Universo.

La actual ganadora del certamen en su edición 2024 deberá pasar el podio a su sucesora en la final del ceramen que se realizará el próximo viernes 25 de julio.

En una historia publicada en su Instagram, la reina de belleza reflexionó sobre cómo ha cambiado su vida desde que consiguió la corona y advirtió a sus seguidores que llorará en la final del concurso.

La emoción de Emilia Dides

“Quedan menos de 20 días para entregar mi corona y tengo muchos sentimientos a flor de piel, porque literalmente fue un hito que cambió mi vida en 180 grados”, partió diciendo.

De igual manera, agregó que “estoy ansiosa por ver a mi sucesora, que sé que lo hará increíble, que cuenta con todo mi apoyo además”.

“Solamente aviso esto por si me ven llorando en la final del Miss Universo Chile. Yo creo que voy a llorar, no me voy a aguantar”, confesó.