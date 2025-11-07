Maquillador rompió el silencio tras polémico viral de Inna Moll en Miss Universo: “Fue simplemente…” - Chilevisión

La Miss Chile generó controversia en redes sociales por un viral en el que simulaba un consumo de drogas. El hombre detrás del video explicó la polémica y aseguró que nunca quiso dañar la imagen de la candidata.

Tras la polémica por el video protagonizado por Inna Moll en medio del Miss Universo en alusión a drogas, el maquillador detrás del viral explicó su versión.

La representante de Chile en el certamen de belleza generó debate esta semana luego de participara en un registro en el que imitó el consumo de drogas en alusión al tema Addicted to You de Shakira.

Tras las reacciones generas en redes sociales en torno a la Miss Chile, el maquillador detrás del viral de TikTok ofreció disculpas y explicó lo ocurrido en el concurso.

“Para Miss Chile y todos los que aman Miss Chile. Siento profundamente lo que pasó. Me disculpo sinceramente con ella y todos los involucrados”, expresó a través de su Instagram.

Según relató, su actuar no tuvo “ninguna intención oculta de dañar al concursante o la imagen del país. Fue simplemente un contenido siguiendo una tendencia en línea actual. Les aseguro que algo así no volverá a suceder”.

El polémico viral de Inna Moll

Inna Moll respondió a las críticas y señaló que había sido presioada por el maquillador para grabar el video.

“La persona que subió ese video fue un maquillador y ese maquillador me dijo: ‘Graba esto’. Y no sé si fue por el idioma que no nos estábamos entendiendo bien, porque le decía que no y él seguía y seguía y con todo lo que está pasando, no me negué”, explicó.

Cabe señalar que en el certamen que se está llevando a cabo en Tailandia, las candidatas están siendo acompañadas por maquilladores y trajabadores locales para ayudarlas con sus looks en cada evento.