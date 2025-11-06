¿Peligra la corona? Inna Moll respondió al polémico video en Miss Universo con alusión a drogas - Chilevisión

La representante de Chile en el certamen de belleza que comenzó esta semana en Tailandia levantó diversas críticas por un trend de TikTok. Luego ofreció disculpas y explicó el origen del registro.

Controversia ha generado un video publicado por Inna Moll, representante de Chile en Miss Universo 2025, con el que se sumó a un trend viral en redes sociales con la canción Addicted to You de Shakira.

En el registro de ocho segundos de duración, la reina de belleza imitó el consumo de drogas en alusión a la letra del tema de la artista colombiana, que narra su "adicción" a un hombre.

En concreto, la influencer de 28 años que se encuentra en Tailandia participando del certamen, generó polémica al poner polvo de maquillaje en su brazo para luego inclinar su cabeza y simular inhalarlo.

El video se difundió rápidamente en plataformas como X y TikTok, donde criticaron a la oriunda de Vitacura por incitar al consumo de drogas. "Perdió lo miss en un segundo", "Bastante irresponsable" y "Se nota que está sin asesores", fueron algunas de las reacciones.

La influencer y Miss Chile: Inna Moll haciendo el polémico trend de “Addicted to you” 😅🎶 pic.twitter.com/2IS4fobYt7 — Miss Coronas (@miss_coronas) November 6, 2025

Inna Moll pidió disculpas y explicó video

A través de una historia que publicó en Instagram, Inna Moll respondió a las críticas y en horas de esta mañana aseguró que fue presionada por un maquillador para grabar el video.

“La persona que subió ese video fue un maquillador y ese maquillador me dijo: ‘Graba esto’. Y no sé si fue por el idioma que no nos estábamos entendiendo bien, porque le decía que no y él seguía y seguía y con todo lo que está pasando, no me negué”, explicó.

“Debí negarme rotundamente y no haberlo hecho, pero así fue, el video está arriba y lamento mucho si algunas personas se sintieron pasado a llevar“, expresó en la plataforma.

Para finalizar, la modelo adelantó que seguirá concentrada en su desempeño en el concurso: "Los amo mucho, nos vemos mañana, porque esto recién comienza, así que nada, súper, súper contenta igual”, cerró.