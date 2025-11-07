El desafiante mensaje de Emilia Dides que defiende a Inna Moll por polémico video: "No saben qué hacer para perjudicarla" - Chilevisión

La ex Miss Universo Chile defendió a Moll, escribiendo un mensaje de respaldo en los comentarios de un video donde se explicaba la controversia.

Emilia Dides salió en defensa de Inna Moll, la representante de Chile en Miss Universo 2025, tras la polémica que generó un video publicado por la candidata.

En el registro, la reina de belleza imitó el consumo de drogas al poner polvo de maquillaje en su brazo para luego inclinar su cabeza y simular inhalarlo.

El video se difundió rápidamente en plataformas como X y TikTok, donde criticaron a la oriunda de Vitacura por incitar al consumo de drogas. "Perdió lo miss en un segundo", "Bastante irresponsable" y "Se nota que está sin asesores", fueron algunas de las reacciones.

"No saben qué hacer para perjudicarla"

Tras la controversia y según consignó Página 7, Emilia Dides salió en defensa de Moll, dejando un mensaje de apoyo en los comentarios de un video que abordaba la polémica.

“Amigo, están muriendo de miedo con Chile y no saben qué hacer para perjudicarla, eso no va a pasar. Es una reina”, escribió la ex Miss Universo Chile en apoyo a la actual candidata.