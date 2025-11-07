 VIDEO | La emotiva revelación de género del bebé de Emilia Dides y Sammis Reyes: “Viniste a unirnos” - Chilevisión
07/11/2025 09:06

VIDEO | La emotiva revelación de género del bebé de Emilia Dides y Sammis Reyes: “Viniste a unirnos”

La pareja utilizó Inteligencia Artificial para crear un video en el que se les ve caminando por un laberinto totalmente blanco, mientras aves rosadas y azules vuelan sobre ellos y recorren los pasillos.

La noche de este jueves, Emilia Dides y Sammis Reyes dieron a conocer el sexo de su bebé a través de un emocionante video en redes sociales.

La pareja grabó un video con ayuda de Inteligencia Artificial, donde ambos aparecen recorriendo un laberinto completamente blanco, mientras aves azules y rosadas sobrevuelan el cielo y los pasillos.

De fondo suena Berghain, la nueva canción de Rosalía, creando una atmósfera artística y emotiva para revelar el sexo del bebé.

Al final del video, solo ingresan aves rosadas, confirmando que Emilia Dides y Sammis Reyes esperan a una niña, noticia que fue ampliamente celebrada por sus seguidores en redes sociales.

"Eres todo lo que esperábamos. Viniste a unirnos, a conectarnos y hacernos felices por siempre. Te amamos", fue la descripción con la cual acompañaron el tierno registro.

Mira el video a continuación:

