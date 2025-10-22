 “Me da vergüenza”: El bochorno que pasó Sammis Reyes con Emilia Dides a bordo de avión - Chilevisión
22/10/2025 20:20

“Me da vergüenza”: El bochorno que pasó Sammis Reyes con Emilia Dides a bordo de avión

A través de Instagram, el deportista mostró su incomodidad después de que su pareja le aplicara una rutina de skincare antes de partir un vuelo.

Publicado por CHV Noticias

Sammis Reyes vivió un curioso momento a bordo de un avión junto a su pareja Emilia Dides, con quien están esperando su primera guagua.

A través de Instagram, el deportista mostró su incomodidad después de que Emilia le aplicara una máscara de colágeno antes de partir el vuelo.

"Mi amor, me da vergüenza esto", reparó Sammis, mientras que Dides le explicaba que "esto te va a servir para tener una piel radiante mañana".

La máscara le cubrió todo el rostro, por lo que el exjugador de la NFL señaló que "van a pensar que estoy robando". En tanto, su pareja recordó una escena de la película ¿Y dónde están las rubias?.

"¿Por qué me haces esto, Emilia?", le pregunta Reyes a la modelo, a lo que ella responde: "Todo sea por una piel radiante, mañana llegamos a trabajar directo".

La pareja volvió al país después de agitados días en Nueva York, Estados Unidos, donde la ex Miss Universo Chile asistió al famoso evento Victoria's Secret Fashion Show 2025.

